Gesamtschule Hünxe: Das sind die Termine für die Anmeldung

Hünxe Neue Fünftklässler können bald an der Gesamtschule Hünxe angemeldet werden – auch die Aufnahmeverfahren für die elfte Klasse stehen an.

An der Gesamtschule Hünxe stehen bald die Anmeldungen für die neuen Fünftklässler an. Von Mittwoch, 14. Februar, bis Dienstag, 20. Februar ist die Anmeldung jeweils von 9 bis 12 Uhr möglich – zudem zusätzlich nachmittags am Donnerstag, 15. Februar, und Montag, 19. Februar, von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag hat die Schule zu. Für die Anmeldung muss vorher ein Termin vereinbart werden – und zwar im Sekretariat unter 02858/90960.

Die Gesamtschule bittet darum, zur Anmeldung das Familienstammbuch, das letzte Schulzeugnis sowie den Anmeldeschein, der über die Grundschulen ausgegeben wird, mitzubringen. Alleinerziehende Eltern bringen bitte eine Sorgerechtsbescheinigung mit. Die anzumeldenden Schülerinnen und Schüler sollten beim Anmeldegespräch anwesend sein.

Zu denselben Terminen findet auch das Aufnahmeverfahren für die Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe statt. Voraussetzung für die Aufnahme ist die zu erwartende „Fachoberschulreife mit Qualifikation“ für die gymnasiale Oberstufe. Eltern und Erziehungsberechtigte, deren Kinder jetzt die 10. Klasse einer Gesamtschule, eines Gymnasiums, einer Realschule oder einer Hauptschule besuchen und das Abitur (oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife) an der Gesamtschule Hünxe erwerben wollen, werden gebeten, außer dem Familienstammbuch auch das letzte Zeugnis mitzubringen.

