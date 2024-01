Gesamtschule in Hamminkeln hofft auf eine neue Sportanlage

Der ehemalige Sportplatz an der Gesamtschule. Das Areal soll in den nächsten Monaten bearbeitet werden.

Hamminkeln Die Gesamtschule hat einen Antrag für eine neue Außensportanlage an die Bezirksregierung gestellt. Hamminkelner Ausschuss stimmt am Mittwoch ab.

Wenn auf der Gesamtschule Hamminkeln in naher Zukunft auch das Abiturfach Sport angeboten werden soll, dann müssen zunächst einmal die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Will sagen: Die momentan mangelhafte, sanierungsbedürftige Außensportanlage insbesondere im Bereich der Tartanbahn muss neu gestaltet werden. Bereits 2018 hatte die Schulleitung darauf verwiesen, dass mit dem Ausbau der Gesamtschule ein Fehlbedarf an Sportflächen besteht, insbesondere an Sportaußenflächen. Im Ausschuss hatte der stellvertretende Schulleiter, Günter Kreutzkamp, die Situation erläutert.

Der Rat entschied dann im Juni 2022 einstimmig, eine entsprechende Planung auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung hatte dazu im vergangenen Jahr entsprechende Aufträge erteilt – die Kosten belaufen sich nach Kostenschätzung auf rund 2,1 Millionen Euro. Die Gesamtschule hat einen entsprechenden Antrag an die Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Dazu sind Vorgaben auch in der Außensportanlage zu berücksichtigen, die in die Vorplanung und Kostenkalkulation einbezogen wurden. Im Rahmen des Projektes „Open“ wünschten sich die Jugendlichen eine Erweiterung um eine Trendsportfläche. Als Vorbereitungen für eine ergänzende Planung der Außensportfläche und des angrenzenden Gebietes des alten Sportplatzes (Gesamtfläche etwa 9.800qm) sollten zudem Förderoptionen geprüft werden.

Der Ausschuss für Generationen, Soziales, Bildung und Sport stimmt in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Januar, über den Beschlussvorschlag ab und will die Verwaltung zudem beauftragen, Fördermittel für Außensportanlagen mit schulischer Ausrichtung sowie Trendsportflächen zu eruieren.

