Glatte Straßen in Wesel und Hamminkeln: Die Polizei verzeichnete hier am Montag drei Unfälle. (Symbolbild)

Unfall Glatteis: Mehrere Unfälle in Wesel und Hamminkeln

Wesel/Hamminkeln Nachdem ein Weseler mit seinem Wagen ins Rutschen gekommen war, landete er auf dem Dach im Straßengraben. Zwei Unfälle in Hamminkeln.

Wegen Glatteis kam es in Wesel und Hamminkeln am Montag zu mehreren Verkehrsunfällen. Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion erklärte, hat ein 56-Jähriger gegen 7 Uhr auf der Straße Bergerfurth in Wesel-Bislich die Kontrolle über einen Wagen verloren. Er sei anschließend über die Gegenfahrbahn gerutscht und dann im Straßengraben gelandet. Dabei hat sich der Ford des Weselers überschlagen.

Nachdem das Auto auf dem Dach gelandet war, konnte sich der 56-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, selbstständig befreien und die Polizei rufen. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Zu zwei weiteren Unfällen kam es durch die Witterungsverhältnisse am Montag in Hamminkeln. Auch hier haben Autofahrer wegen der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Laut Polizeiangaben seien hier allerdings nur kleine Blechschäden entstanden, verletzt wurde niemand.

