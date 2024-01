Große Demonstration gegen Rechts in Schermbeck angemeldet

Schermbeck Flagge-Zeigen für die Demokratie und gegen Rechts, Hass und Hetze heißt es am Samstag, 27. Januar, ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz

Die Schermbecker Autorin Marlis Fengels hat für kommenden Samstag, 27. Januar, ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz in Schermbeck eine Demo gegen Rechts polizeilich angemeldet. „Ich finde es ist wichtig, dass auch wir hier im kleinen Schermbeck Flagge zeigen angesichts der unerhörten Ereignisse, die sich in Deutschland hier vor kurzem abgespielt haben“, beschreibt sie ihre Motivation. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Schermbeck steht auf gegen Rechts!“ Fengels hat zwar die Demo als Privatperson angemeldet, ist jedoch auch Mitglied bei der Schermbecker Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus“ – diese Gruppe stehe auch hinter dem Aufruf zur Demo, erklärt die Initiatorin.

Umfassende Recherche über die NS-Zeit in Schermbeck

Fengels hatte zu ihrem Roman „Die Schönenbecker“ in den 80-er und 90-er Jahren gründlich über die Zeit zu Beginn und während der NS-Zeit recherchiert. „Ich habe damals als junger Mensch – wie viele andere – kaum glauben können, dass auch in unserem so ,harmlosen‘ und liebenswerten Schermbeck einmal so unerhörte Dinge wie die Reichskristallnacht und die Judendeportation passieren konnten.“

„Wehret den Anfängen“ sei die Lehre, die sie daraus gezogen habe. Und deshalb habe sie sich als parteilose Bürgerin zusammen mit anderen Interessierten entschlossen, die Demo anzumelden und durchzuführen. Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth und die Vorsitzenden der Parteien sowie andere seien eingeladen, Wortbeiträge beizusteuern, so die Organisatorin. Nach den Redebeiträgen ist nach NRZ-Informationen ein Protestmarsch durch die Mittelstraße bis zum Platz vor der Sparkasse geplant.

Selbst Plakate gestalten und zeigen

Fengels ergänzt: „Selbst erstellte Plakate gegen Rechts, gegen Hass und Hetze, gegen Nazis, gegen die AfD und für den Erhalt unserer Demokratie sind erwünscht! Kommen Sie zahlreich, setzen Sie ein Zeichen für unsere Demokratie.“

