Grüne in Wesel fordern ein weiteres Zeichen gegen rechts

Wesel Der Rat der Stadt Wesel soll sich der Trierer Erklärung des Deutschen Städtetages anschließen. Der Appell richtet sich gegen die AfD.

Die Fraktion der Grünen fordert, dass sich Wesel der sogenannten Trierer Erklärung anschließt. Hintergrund sind die kürzlich bekanntgewordenen Geheimpläne zur „Remigration“ in Deutschland, an denen auch Politiker der AfD beteiligt waren. Bundesweit gab und gibt es dagegen Demonstrationen – auch in Wesel kamen Anfang des Monats mehr als 5000 Menschen zu einem Protestzug gegen rechts zusammen. „Die AfD verachtet unser solidarisches Miteinander, unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere demokratische Republik. Wir halten dem stand – gegen rechts, gegen Rassismus und für unsere wehrhafte Demokratie“, schreiben die Grünen in einem Antrag an die Verwaltung.

Grünen in Wesel: So begründen sie den Antrag

Der Rat der Stadt Wesel soll mit dem Beitritt zur Trierer Erklärung bekräftigen, die demokratischen Werte gegen rechts zu verteidigen, denn die aktuelle Lage sei ein Auftrag für alle demokratischen Parteien, das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und Wirtschaft gegen Demokratiefeinde einzustehen, begründen die Grünen ihren Antrag. Zuletzt hatte sich unter anderem die Stadt Dinslaken dem Schreiben angeschlossen.

Verabschiedet wurde die Trierer Erklärung vom Deutschen Städtetag. Darin heißt es unter anderem: „Wir nehmen es nicht hin, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Land und in unseren Städten schüren.“ In den Städten in Deutschland lebten Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen – als Nachbarinnen und Nachbarn, als Kolleginnen und Kollegen, als Freundinnen und Freunde, als Familie. „Das macht unsere Städte aus. Unsere Städte gehören allen Menschen, die hier leben. Wir akzeptieren nicht, dass Bürgerinnen und Bürger, dass Familien, dass sogar Kinder in unseren Städten Angst davor haben müssen, von hier vertrieben zu werden.“

