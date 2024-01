Grüne: Wesel soll Schließfächer für Obdachlose anbieten

Wesel In einigen Städten werden Schließfächer für wohnungslose Menschen bereits angeboten. Die Grünen wollen, dass auch Wesel die Idee übernimmt.

In anderen Städten gibt es sie bereits, nun beantragt auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Wesel die Einrichtung von Schließfächern für Obdachlose. Darin sollen die Menschen ihre Wertsachen sicher und kostenlos rund um die Uhr aufbewahren können.

Die Grünen weisen in ihrem Antrag darauf hin, dass die Zahl der von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen in Wesel auf gleichbleibend auf hohem Niveau liege. „Für diese Menschen gibt es in unserer Stadt meist keine Möglichkeit, ihr Hab und Gut sicher und geschützt vor Diebstahl aufzubewahren.“ Diese Tatsache erschwere das ohnehin schon schwierige Leben auf der Straße.

Die Verwaltung soll der Politik im Sozialausschusses mitteilen, ob die Stadt das Thema bereits ins Auge gefasst hat und möglicherweise schon Gespräche mit Wohlfahrtsorganisationen geführt hat. Außerdem wünscht sich die Fraktion eine Kostenschätzung für die Umsetzung und Vorschläge zu möglichen Standorten.

