Grünkohl, Comedy und Karneval - so feiert Büderich

Wesel Grünkohlessen, Comedy und Büttenabend: Was vom 9. bis 11. Februar in Büderich stattfindet und wo es Karten gibt.

Die Büdericher kommen am Karnevalswochenende aus dem Feiern nicht heraus: Gleich drei Veranstaltungen gibt es von Freitag, 9. Februr, bis Sonntag, 11. Februar: Zum Auftakt lädt der Heimatverein Büderich und Gest am Freitag zum traditionellen Büdericher Grünkohlessen ein, das von der Büdericher Metzgerei Wilhelm Tepaß mit verschiedenen Fleischbeilagen zubereitet wird. Los geht es um 19 Uhr im beheizten Festzelt im Gewerbegebiet gegenüber dem Friedhof.

Einlass ist ab 18 Uhr, ab 19 Uhr kommt der Grünkohl auf den Tisch. Die Teilnahme kostet 14 Euro und ist am Eingang zu bezahlen. Zur besseren Vorbereitung und Platzreservierung wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, 31. Januar, per Mail an vorstand@hvbgev.de mit Anzahl der Personen und Kontaktdaten des Anmeldenden gebeten. Alternativ kann die Reservierung auch per Post an Bernhard Tepass, Insterburger Str. 16, 46487 Wesel oder telefonisch unter 0163 5505 707 erfolgen.

Wesel-Büderich: Comedy trifft Schlager

Lachen und Tanzen im beheizten Festzelt heißt es dann am Samstag, 10. Februar, wenn Comedy auf Schlager trifft. Erasmus Stein (Moderation), Don Clarke, Horst Fyrguth und Klaus Renzel wollen die Lachmuskeln strapazieren. Nach den Comedians gibt es Musik mit DJ Holger. Der Eintritt kostet 25 Euro, ab 22.30 Uhr ist der Eintritt frei. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Platzwahl ist frei, es gibt aber keine Abendkasse. Kartenverkauf ist bei der Bäckerei Borgmann oder telefonisch bei Frank Braem unter 02803/8488.

„Mit Schüppe und Spaten in der Hand, verwandeln wir Bürick ins Narrenland“ - so lautet das Motto beim Büttenabend, zu dem der St. Petri-Junggesellen-Elferrat am Sonntag, 11. Februar, ins Festzelt einlädt. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Der Kartenvorverkauf mit Platzreservierung erfolgt am Sonntag, 4. Februar, ab 16 Uhr in der Kultkneipe „Zum alten Stadttor“ und ab 27. Januar auf ebay.

