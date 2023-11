Hamminkeln: Angelika und Günter Tepaß feiern Goldhochzeit

Angelika und Günter Tepaß aus Hamminkeln feiern am Donnerstag ihre Goldene Hochzeit.

Hamminkeln. Am Arbeitsplatz bei Siemens funkte es zwischen den Jubilaren. Nun sind die beiden Hamminkelner seit 50 Jahren verheiratet.

Vor 54 Jahren haben sich Angelika und Günther Tepaß kennengelernt. Am Donnerstag feiern sie das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. Der aus Haffen stammende Jubilar war 14 Jahre jung und Angelika 15 Jahre als sich beide bei ihrem Arbeitgeber, der Firma Siemens, kennenlernten. Sie waren dort als Büroboten angestellt. Sie begegneten sich dort, verliebten sich ineinander und wurden recht schnell ein Paar. „Wir gingen miteinander, aber mehr erzählen wir nicht“, berichten sie in der Erinnerung und schmunzeln.

Als sich fünf Jahre später der erste Nachwuchs ankündigte, gab sich das junge Paar das Ja-Wort. Ein zweites Kind folgte. Nun erfreuen sie sich an zwei Enkeln und einem Urenkel. Sie betonen: „Das Familienleben ist uns wichtig.“

Vor 30 Jahren haben sie ihre Wohnung in Flüren aufgegeben und wohnen seit der Zeit auf dem Campingplatz Hagener Meer. Angelika Tepaß, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmerte, erzählt: „Wir lieben die Ruhe hier und das Gefühl von Freiheit“. Der Goldbräutigam hat 25 Jahre auf Montage gearbeitet, die letzten 17 Jahre bis zur Rente als Hausmeister.

Das Campen ist die Leidenschaft der Hamminkelner

Auch Angelika Tepaß ist bis zum Eintritt in den Ruhestand einer Tätigkeit nachgegangen, aber in unterschiedlichen Berufszweigen. Wenn man das Paar nach dem Hobby fragt, antworten sie spontan: „Das Campen“. Viele Bekannte und Freunde hätten sie, aber sie wären nie in Vereine eingetreten. Vor drei Jahren haben sie sich ihren Traum erfüllt und sich einen Bus gekauft, den sie zum Campingbus umgebaut haben. Sie nutzen heute jede Gelegenheit, um sich damit auf den Weg zu machen. Viele Campingplätze und Orte möchten sie noch kennenlernen und mit dem Fahrrad erkunden.

