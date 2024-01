Sachbeschädigung Hamminkeln-Brünen: Unbekannte zünden Bänke am Friedhof an

Hamminkeln. Unbekannte haben an der Friedhofshalle in Brünen mehrere Bänke angezündet. Zudem wurden auch einige Glasbausteine zerstört.

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Neujahr auf Dienstagmorgen mehrere Bänke an der Friedhofshalle in Brünen angezündet. Die Bänke standen unter dem seitlichen Dach der Trauerhalle. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zudem beschädigten die Unbekannten insgesamt zehn Glasbausteine am Gebäude. Mitarbeiter auf dem Friedhof hatten die Sachbeschädigung entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0281/1070 bei der Polizei zu melden.

