Karneval Karneval in Hamminkeln: Sitzung in Loikum, Party in Brünen

Hamminkeln In Loikum steigt am Sonntag die närrische Sitzung. Am Samstag lädt die KG Brünen zur Karnevalssause, einen Tag später zum Kinderkarneval.

Am Karnevalswochenende wird es auch in Loikum wieder jeck: Das Karnevalskomitee lädt am Sonntag, 11. Februar, zur närrischen Sitzung in die Loikumer Bürgerhalle am Elsholtweg ein. Das Programm, das viele Aktive aus Loikum und Umgebung vorbereitet haben, beginnt um 19.11 Uhr. Neben den Tanzmariechen wird das Männerballett sein Können zeigen, außerdem sind unterhaltsame Sketche zu erwarten. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.

Auch die Karnevals-Gemeinschaft Brünen feiert Karneval: Das Brüner Prinzenpaar Norman I. und Laura I. freuen sich schon auf das letzte karnevalistische Wochenende in dieser Session. Die Karnevalssause findet statt am Samstagabend, 10. Februar, ab 19.11 Uhr. Geboten wird wieder ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Darbietungen aus den eigenen Reihen und der näheren Umgebung. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 11 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Eintrittskarten kann man bei „Brüner Schreib- und Spielwaren“, sowie telefonisch bei Diethelm Eichelberg unter 0178/6394969 kaufen.

Am Sonntag haben in Brünen die Kinder das Wort

Am Sonntag, 11. Februar, um 15.11 Uhr, folgt der Kinderkarneval. Die Kinder haben die Möglichkeit mitzumachen (beispielsweise beim Pferderennen), Bonbons zu fangen und ihre Kostüme zu präsentieren. Kinder bezahlen an diesem Tag fünf Euro für eine Verzehrkarte. Erwachsene haben freien Eintritt. Beide Veranstaltungen finden im Kleinkaliberstand in Brünen, Bergstraße 37b, statt.

