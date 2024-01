Hamminkeln: Dingdener Karneval steht in den Startlöchern

Hamminkeln Dingden ist traditionell Karnevalshochburg in Hamminkeln. Der KCD hat wieder einige Veranstaltungen organisiert. Hier gibt es Karten.

So langsam läuft der Karneval in Hamminkeln an. In Dingden - der traditionellen närrischen Hochburg in Hamminkeln - ist jetzt der Vorverkauf für die Dingdener Karnevalsnacht und die Altweiberparty gestartet.

Im letzten Jahr fand die Altweiberparty einen solchen Zulauf, dass der KCD nun auch wieder Karten im Vorverkauf anbietet. Auch die Abendkasse wird geöffnet. Einlass ist ab 17.30 Uhr für alle Jecken, ob Närrin oder Narr. Nach einem kleinen karnevalistischen Programm ab 18.11 Uhr startet in die Party mit dem bewährten DJ Kurten. Mark Heßling und sein Team werden mit neuestem Sound und Lichteffekten den Saal Hoffmann wieder in einen Hexenkessel verwandeln.

Karnevalsnacht in Dingden mit rheinischer Verstärkung

Zur Karnevalsnacht am Samstag, 10. Februar, die um 19.11 Uhr beginnt (Einlass ab 17.30 Uhr), konnten die Dingdener einen echten Showknaller verpflichten. Schmitz Backes - das ist Witz & Wunder im Pullunder. Der mehrfach ausgezeichnete Meister der Comedy-Zauberei ist der meistgebuchte Zauberkünstler des Rheinlandes und auch im benachbarten Ausland ein gern gesehener Künstler. Der „Harry Potter vom Rheinland“ zeigt die komplette Palette dieses Ausnahmekünstlers.

Auch der CCL-Fanfarencorps aus Wesel wird wieder für mitreißende musikalische Stimmung auf der Bühne im Saal Hoffmann sorgen. Die von vielen Gästen im letzten Jahr gewünschte Bütt gehört einem Rhedenser. Dieter Brauer in seiner Paraderolle als Peer Vers, mit der Betonung auf „Vers“ nimmt nationale und auch kommunale Politik aufs Korn und kommentiert in vollendeter Reimform das Tagesgeschehen. Neben den eigenen Garden mit allen tänzerischen Darbietungen von der Kinder- über Junioren- bis zur Prinzengarde werden auch die Männer des Elferrates wieder als „die Elfen“ über die Bühne wirbeln. Moderiert wird das ganze von den M&Ms – Meikel (Huwe) und Martin (Misterek).

Hier gibt es Karten Karten für die Altweiberparty am Donnerstag, 8. Februar, und die Dingdener Karnevalsnacht am Samstag, 10. Februar, gibt es bei der Parfümerie Hülsken in Dingden, Am Kirchplatz 8, in Dingden erhältlich. Alle Veranstaltungen finden im Saal Hoffmann in Dingden statt..

Weitere Veranstaltungen sind K.i.D.S. 24 – das steht für „Kinder im Dingdener Saal“. Der Kinderkarneval ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Beginn ist am Sonntag, 11. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr). Aufgrund der begrenzten Kapazität im Saal sind maximal zwei erwachsene Personen als Begleitung vom KCD erwünscht. Komplettiert werden die Dingdener Karnevalsveranstaltungen im Saal Hoffmann von der After-Zug-Party nach dem Rosenmontagszug in Dingden. Start des Zuges am Freibad ist um 10 Uhr, Einlass in den Saal Hoffmann ab 11 Uhr.

