Hamminkeln: FWI sieht beim Biomüll „ökologischen Wahnsinn“

Hamminkeln Hamminkeln will ab 2024 Biomüll nicht mehr in den Ortsteilen sammeln. Auch die Freimengen für die Windelentsorgung sollen sinken.

Beim Thema Abfallentsorgung hat die Wählergemeinschaft FWI seit Jahren große Bedenken wegen der Hamminkelner Herangehensweise. Die Ursache allen Übels aus ihrer Sicht ist das Wiegesystem, das falsche Anreize setze. Daraus resultieren dann auch weitere Kritikpunkte. Zum Beispiel die Entsorgung von Windeln und Biomüll, die am Mittwochabend um 17 Uhr bei der Sitzung des Bauausschusses auf der Tagesordnung steht.

Die Stadt hatte im letzten Jahr versprochen, bei den Themen Biomüll und Windelentsorgung Sachstandsberichte abzuliefern, nachdem zum Jahresbeginn beide System geändert worden waren. Die werden nun am Mittwoch im Bauausschuss beraten. Die Biomüll-Entsorgung in den Stadtteilen soll eingestellt, Kartoffelschalen, Kaffeeprött und Konsorten wieder zentral an der Güterstraße in Hamminkeln gesammelt werden. Zwar hat sich die Menge an Biomüll um 17 Prozent durch die Stadtteilsammlung erhöht.

Hamminkeln will 30.000 Euro pro Jahr einsparen

Doch das rechtfertigt aus Sicht der Stadt nicht Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro pro Jahr, die eingespart werden könnten. Die USD hat die Abschaffung bereits kritisiert und fordert eine Fortführung der Ortsteilsammlungen. Auch die FWI hält dagegen: „Dies würde dazu führen, dass Biomüll individuell zu einer zentralen Annahmestelle gebracht werden muss, was ökologischer Wahnsinn ist.“ Sie bringt wieder Biotonnen für alle Bürger ins Gespräch.

Auch die heftig umstrittene Umstellung der speziellen Hamminkelner Windelentsorgung von einem Bring- auf ein Holsystem wird wieder für Diskussionen sorgen. Dabei steht nach dem Willen der Verwaltung nicht das gesamte Holsystem auf dem Prüfstand. Wohl aber die Freimengen von Betroffenen, die die Stadt bisher eingeräumt hat.

Mithilfe einer Stichprobenüberprüfung zwischen Freimenge und tatsächlicher Gewichtsmenge hat die Stadt festgestellt, dass die Freimengen nicht komplett benötigt werden. So kommt Hamminkeln zu dem Schluss, dass die Freimengen reduziert werden sollten. Ansonsten würde der „normale“ Restmüll bei den Nutznießern der Windelentsorgung „mitsubventioniert“.

Also sollen die Freimengen von Inkontinenz-Betroffenen um 300 Kilogramm auf 432 Kilogramm pro Jahr reduziert werden. Für Kleinkinder soll die Freimenge um 24 Kilogramm auf ebenfalls 432 Kilogramm reduziert werden. Das dritte Jahr allerdings soll dann quasi 18 Monate betragen. Sprich: Im dritten Lebensjahr gibt es 288 Kilogramm Freimenge. Ab dem vierten Lebensjahr gelten noch mal sechs Monate mit 144 Kilogramm Freimenge. Im Vorfeld der Umstellung hatten einige Eltern gefordert, auch für Kinder im vierten Lebensjahr noch Freimengen zu gewähren.

„Wiegesystem setzt falsche Anreize“

Die FWI hat da eine andere Sicht der Dinge, spricht von mehr Be- statt Entlastung für Familien. „Die eigentliche Ursache dieser Probleme liegt im Wiegesystem selbst, das falsche Anreize setzt. Ein Gebührensystem basierend auf Behältergröße und die Einführung einer freiwilligen Biotonne würden angemessene Lösungen für diese Herausforderungen bieten“, sagt FWI-Sprecher Daniel Puckert.

