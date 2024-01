Hamminkeln im Handballfieber: Sonntag läuft Public Viewing

Beim WM-Titelgewinn 2007 hatte der örtliche Handballverein Haldern-Isselburg-Mehrhoog zum Public Viewing in die Turnhalle der Isselburger Grundschule eingeladen. Sonntag laufen die beiden EM-Finalspiele auf Großleinwand in Hamminkeln.

Hamminkeln Auf dem Hof vor dem Sudhaus der Feldschlösschen-Brauerei können Handball-Begeisterte unter anderem mit Deutschland ab 14.30 Uhr mitfiebern.

Die deutsche Handball-National-Mannschaft hat am Freitagabend im Halbfinale gegen Weltmeister Dänemark die Chance, das Finale der Handball-Europameisterschaft zu erreichen. Sollte das DHB-Team gewinnen, hat es am Sonntag, 28. Januar, ab 20.30 Uhr die Chance, den Titel im eigenen Land zu gewinnen.

Bei einer Niederlage im Semifinale spielt Deutschland am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr um Platz drei. Beide Finalspiele werden in Hamminkeln bei einem Public Viewing an der Brauereistraße 2 gezeigt: Dazu holt die Feldschlösschen-Brauerei am Sonntag wieder die 9x6 Meter große LED-Großleinwand aus dem Winterschlaf und bietet ab 14.30 Uhr auf dem Hof vor dem Sudhaus bei freiem Eintritt ein „Rudelgucken“ an .

„Für kalte Getränke ist gesorgt. Warmen Glühbo gibt es auch“, heißt es vom Gastgeber, Diplom-Braumeister und Biersommelier Wilhelm Kloppert.

