Hamminkeln: Jetzt gibt es eine Hymne für Ringenberger Schule

Marco Launert, hier bei der Vorstellung der Schulhymne im Sommer 2022 in Wertherbruch, schreibt nun eine eigene Hymne mit den Kindern der Wilhelmine-Bräm-Schule in Ringenberg.

Hamminkeln Die Schülerinnen und Schüler der Wilhelmine-Bräm-Schule in Ringenberg schreiben jetzt mit Rockschulchef Marco Launert ihre eigene Hymne.

Rockschulchef Marco Launert setzte 2020 sein Projektkonzept „Wir schreiben unsere eigene Schulhymne“ erstmals in der kleinen James-Krüss-Schule auf der Insel Helgoland um. Seitdem sind mehr als drei Jahre vergangen, in denen der Songwriter und Multiinstrumentalist mehr als 20 Hymnen mit Schulen und anderen Institutionen schrieb. Viele davon wurden professionell aufgenommen, einige sogar mit Video auf Youtube. So auch die Hymne der Grundschule Loikum/Wertherbruch, die für Aufhorchen sorgte und die kleine Schule durch das Rockschulprojekt „Modellschule Musik im ländlichen Raum“ auf die Landkarte der kulturellen Bildung setzte.

Nun startet das nächste Hamminkelner Hymnen-Projekt

Gefördert mit 2000 Euro vom Hamminkelner Lionsclub führt Marco Launert nun an der Wilhelmine-Bräm-Schule in Ringenberg ein intensives Songprojekt durch. Die dortige Schülerschaft besteht aus lernbehinderten Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen eines besonderen Konzepts individuell gefördert werden. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen und sollen sich mit Ideen in den Song einbringen und reflektieren so ihren Schulalltag, ihr Leben und die Schulgemeinschaft.

Beim ersten Kennenlernen und Rundgang durch alle Lerngruppen erfragte Launert die Dinge, die aus Sicht der Lernenden an dieser Schule besonders seien, die die Institution von anderen unterscheide. „Die Kinder und Jugendlichen lieferten erstaunlich viel Material für den Song, ich bin sicher, das wird ne coole Nummer“, so seine erste Reaktion.

Die Schulband wird die Hymne live spielen

Die Schulhymne wird voraussichtlich vor Ostern fertig sein und nach den Ferien von der Schulband, die vom Sonderpädagogen Steffen Mohr geleitet wird, einstudiert. „Das ist neu und besonders“, so Launert, denn „normalerweise spiele ich den Song auf der Gitarre und die ganze Schule singt“. Nun wird die eigene Schulband den Titel live präsentieren, wahrscheinlich kurz vor den Sommerferien. Man darf gespannt sein.

