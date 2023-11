Hamminkeln: Jugendzentrum öffnet nun auch sonntags

Hamminkeln Auf Wunsch der Jugendlichen wird das JuZe an der Diersfordter Straße am Wochenende geöffnet. Auch der Kidstreff wird verlängert.

Das städtische Jugendzentrum „Juze“ in Hamminkeln geht auf die Bedürfnisse seiner jungen Besucher und Besucherinnen ein und erweitert ab dem 22. November seine Öffnungszeiten. Auf besonderen Wunsch der Jugendlichen öffnet das Juze nun auch sonntags, um der Langeweile entgegenzuwirken. Die neuen Öffnungszeiten lauten: montags, dienstags und mittwochs von 11.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 11.30 bis 21 Uhr, freitags von 11.30 bis 17 Uhr (ab 2024 einmal im Monat zusätzlich von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr). Neu hinzu kommt der Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Besonders weist das JuZe darauf hin, dass der sehr beliebte Kidstreff freitags nun eine halbe Stunde länger öffnet und zwar von 15 bis 17 Uhr.

Spezielle Angebote

Desweiteren gibt es im Dezember ansprechende Angebote im Jugendzentrum. Der Hallenbad-Aktionstag für Seepferdcheninhaber ab sieben Jahren findet kostenfrei am 16. Dezember von 15 bis 17 Uhr statt. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren steht ein aufregender Ausflug zum Superfly nach Duisburg an. Dieser findet am 9. Dezember statt und kostet zehn Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind im Jugendzentrum „Juze“ unter ☏ 02852/711052 oder jugendzentrum@hamminkeln.de möglich.

