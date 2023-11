Hamminkeln: Logistiker Fiege wehrt sich gegen Grünen-Kritik

So stellt sich die Logistik-Firma Fiege den Standort in Hamminkeln vor.

Hamminkeln. Das Logistik-Unternehmen stellte im Hamminkelner Planungsausschuss seine neuen Pläne vor und konterte die Kritik der Grünen im Vorfeld.

So richtig traurig war im Hamminkelner Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung am Mittwochabend kaum jemand, als die Fiege-Vertreterin erklärte, warum das Logistik-Unternehmen in seinen Planungen für die Ansiedlung nördlich der A3 kein Hochregallager mehr plant. Außer vielleicht die Grünen. Aber nicht, weil sie neuerdings Fans von hohen Gebäuden sind, sondern weil sie es lieber gesehen hätten, wenn der Grevener Logistiker anstelle des Hochregallagers auf Fläche verzichtet hätte.

Denn der Flächenverbrauch, der mit der Ansiedlung von Fiege an der Isselburger Straße einhergehen wird, ist mit 113.000 Quadratmetern (rund 16 Fußballfelder) nicht von schlechten Eltern. Das liegt in der Natur der Sache. Warenumschlag lohnt sich nicht auf kleinem Raum. Logistiker brauchen Platz. Das betonte auch die Fiege-Vertreterin Mona Giesker in der Sitzung. Sie ging auch auf die Kritik der Hamminkelner Grünen im Vorfeld ein und erklärte, warum das Unternehmen auf das Hochregallager verzichtet.

Links unten neben der A3 soll das neue Logistikzentrum von Fiege in Hamminkeln entstehen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Die fünf jetzt geplanten Hallen mit jeweils um die 10.500 Quadratmeter sind flexibler mit Blick auf Kundenwünsche. Hochregallager lohnen sich nur für bestimmte Kunden. Die jetzt geplanten Hallen können von fast allen Fiege-Kunden genutzt werden. Denn das Grevener Unternehmen ist breit aufgestellt – bedient von Modeherstellern bis Gesundheitsmedizin viele Branchen. Natürlich haben sie auch für Hamminkeln bereits einige Unternehmen im Auge, die die Dienstleistungen dieser Niederlassung nutzen wollen. Doch das verkünden sie selbstverständlich nicht öffentlich.

Fiege will mit neuer Planung flexibel sein

Sollten diese Kunden irgendwann – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr mit Fiege zusammenarbeiten, hätte der Logistiker andere Geschäftspartner aus allen möglichen Branchen in der Hinterhand. „Wir sind so flexibler“ fasste Guido Veltel von Fiege die neuen Überlegungen zusammen. Mit dem Verzicht des Hochregallagers und dem mehr an Hallen gehen auch mehr Arbeitsplätze einher. Denn in einem Hochregallager herrscht ein höherer Automatisierungsgrad mit weniger Personal. Das erkläre auch die höhere Zahl an Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen, die jetzt eingeplant ist und die die Grünen verwundert hatte. Mona Giesker: „Es ist jetzt personalintensiver.“

Denn nach Möglichkeit will Fiege in Hamminkeln nicht nur Ware rein und wieder raus laden, sondern auch wertschöpfend tätig sein. Dafür braucht es mehr Personal. Die Anspielung der Grünen, vielleicht einen Teil zur Not an Dritte zu vermieten, erteilte Guido Veltel eine deutliche Absage: „Wir wollen hier noch in 30 Jahren Logistik machen. Eine Untervermietung ist nicht vorgesehen.“ Aber Fiege sei mit der jetzigen Planung „flexibler für die Kunden.“

Wir wollen hier noch in 30 Jahren Logistik machen Guido Veltel, Projektentwickler Fiege

Auch auf das Thema Ökologie gingen die Fiegevertreter noch mal ein. Eine Absage erteilten sie Vorschlägen, die geplante Photovoltaik mit begrünten Dächern zu kombinieren. Zum einen würde das die Statik der Hallen massiv beeinflussen. Außerdem seien die PV-Anlagen in einem sehr flachen Winkel geplant, um möglichst viel Strom zu produzieren, der dann sowohl selbst verbraucht als auch ins Netz eingespeist werden soll. Obendrein hat sich herausgestellt, dass in der Umgebung am Beerenhuk ein Steinkauz-Pärchen lebt. Das soll nun ein „Nahrungshabitat“ auf 5000 Quadratmetern am nördlichen Geländerand angelegt werden. Fiege könnte sich da gut eine Streuobstwiese vorstellen. Das gilt auch für die Fledermäuse, die in diese Ecke von Hamminkeln zu Hause sind.

Am Ende stimmte der Ausschuss am Donnerstagabend gegen die Stimmen der FWI für eine öffentliche Auslegung der Pläne. Dass die Grünen in diesem Fall auch mit Ja stimmten, hatte nur mit genau dieser öffentlichen Auslegung zu tun, die die Grünen befürworten. Dem Gesamtprojekt stehen sie weiterhin ablehnend gegenüber.

