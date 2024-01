Hamminkeln-Mehrhoog: Bahnhofstraße wird ab Montag gesperrt

Die Bahnhofstraße in Mehrhoog wird ab Montag für den Verkehr gesperrt. Die Bahn baut.

Hamminkeln Die Bahn sperrt die Bahnhofstraße mitten in Hamminkeln-Mehrhoog ab Montag. Auch ein weiterer Bahnübergang ist noch betroffen.

Mehrhooger müssen sich zum Wochenanfang auf Umwege einstellen. Die Deutsche Bahn sperrt ab Montag, 15. Januar, 6 Uhr, die Bahnhofstraße am Bahnübergang. Sie will dort bis Dienstag, 16. Januar, 18 Uhr, den Asphalt an den Gleisen erneuern. Die Sperrung gilt nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert, sagt die Bahn.

Die Bahnbauarbeiten gehen danach weiter: Von Mittwoch, 17. Januar, 7 Uhr, bis Donnerstag, 18. Januar, 18 Uhr, arbeitet die Bahn am Bahnübergang Frietenweg. Auch diese Straße ist während der dortigen Bauarbeiten gesperrt. Es werden ebenfalls Umleitungen vor Ort ausgeschildert.

Wetter bremst Radwegsanierung in Mehrhoog aus

Zumindest wird die Hamminkelner/Mehrhooger Straße in Richtung Hamminkeln nicht wieder ab Montag, 15. Januar, gesperrt. Das hatte Straßen NRW wegen der Radwegsanierung ursprünglich ebenfalls angekündigt. Doch den Radwegsanierern macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Wie Straßen NRW mitteilte, werden die Bauarbeiten wahrscheinlich erst in der Woche danach wieder beginnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck