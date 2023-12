Hamminkeln-Mehrhoog: Die Bahnschranke funktioniert wieder

An der Bahnhofstraße in Hamminkeln-Mehrhoog war die Bahnschranke defekt. Jetzt funktioniert sie wieder.

Hamminkeln Die Schranke an der Bahnhofstraße in Mehrhoog war defekt. Der Techniker hat sie mittlerweile repariert. Freie Fahrt auf der Bahnhofstraße.

Neue Nachrichten von der Bahnschranke an der Bahnhofstraße in Hamminkenl Mehrhoog. Wie die Kreispolizei Wesel mitteilte, ist die Schranke repariert worden und funktioniert wieder.

Nicht geht mehr in Hamminkeln-Mehrhoog. Die Bundespolizei hat die Bahnhofstraße in der Dorfmitte kurzfristig gesperrt. Grund ist ein Defekt an der Bahnschranke. Der Techniker sei unterwegs, heißt es seitens der Polizei.

