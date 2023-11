Hamminkeln-Mehrhoog: Fahrraddiebe auf der Flucht gefasst

Hamminkeln Eine Zeugin beobachtete drei junge Männer beim Aufbruch von Fahrradschlössern. Polizei konnte die Fahrraddiebe auf der Flucht stellen.

Wie die Polizei meldet, konnten der Nacht zu Donnerstag (30. November) drei Männer nach dem Diebstahl mehrerer Fahrräder in Mehrhoog festgenommen werden. Eine Zeugin hatte gegen 00.45 Uhr am Donnerstagmorgen die Polizei verständigt, weil sie an der Haltestelle Pollmann auf der Bahnhofstraße drei Männer beobachtete, die die Schlösser an mehreren Fahrrädern aufbrachen. Die Beamten konnten daraufhin die jungen Männer im Alter von 22, 23 und 26 Jahren auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen.

