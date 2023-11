Inhaberwechels Hamminkeln: Neue Chefin in der Brüner „Schaltzentrale“

Hamminkeln Die Familie Stenk hat seit Jahrzehnten in der Brüner Dorfmitte den Schreibwarenladen betrieben. Nun übernimmt Ulrike Kalinowski.

Eine Ära geht in Brünen zu Ende. Die Familie Stenk gibt ihr gleichnamiges Schreibwarengeschäft in der Dorfmitte auf. Doch keine Sorge, die „Schaltzentrale“ der Brüner und Brünerinnen bleibt erhalten. Ulrike Kalinowski übernimmt zum 1. Dezember.

Die neue Chefin ist keine Unbekannte, hat selbst lange bei Stenk gearbeitet, kennt ihre Kundschaft und ihre Kolleginnen. Denn sie hat mit Silvia Schnigge, Christina Gnass und Yvonne Thomalla das klompette alte Team übernommen. Für sie ist der Laden „eine Institution in Brünen“. Hier treffen sich die Leute. Deshalb habe ihr der Laden „am Herzen gelegen“. Sie selbst ist keine gebürtige Brünerin, sondern kommt aus Duisburg. Aber sie wohnt seit 1998 im Dorf, hat sich eingelebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, möchte eigentlich nicht mehr weg. Sie mag das Leben auf dem Land, die Dorfstruktur.

Spielwaren gehören ebenfalls zum Sortiment bei Ulrike Kalinowski in Brünen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Ich habe mich mit meinem Mann zusammengesetzt und überlegt“, erinnert sie sich an die Entscheidungsphase. Der Weiterbetrieb sei für sie „eine Herzensangelegenheit“. Aber, das verhehlt sie nicht, auch „eine Herausforderung.“ Schließlich ist es eine Sache, angestellt zu sein, eine andere, selbst alle Entscheidungen treffen zu müssen. Eine prinzipielle Entscheidung hat sie schon mal getroffen. Viel ändert sich nicht.

Das renovierte Ladenlokal ist jetzt etwas heller

Natürlich hat sie renoviert, ein wenig am Sortiment geändert, ihre eigene Handschrift eingebracht. „Aber die Zeitschriften liegen immer noch da, wo die Kunden sie seit Jahren gefunden haben“, sagt die neue Ladeninhaberin. Schwerpunkte sind Schreibwaren, Schulartikel und Spielwaren für Kinder. Das spiegelt sich auch im neuen Namen wieder: „Brüner Schreib- und Spielwaren“, der bereits an einer Schaufensterscheibe steht.

Bei uns ist für jeden etwas dabei und es bleibt immer Zeit für ein Gespräch Ulrike Kalinowski, neue Ladeninhaberin in Brünen

Aber naütrlich gibt es auch weiterhin Geschenkartikel, Strickwaren, Nähzeug, Zeitschriften. Sachen für die Reinigung werden weiter angenommen, die Postdienstleistungen bleiben auch und die Lottscheine warten weiter auf Tipper. „Bei uns ist für jeden etwas dabei und es bleibt immer Zeit für ein Gespräch“, beschreibt Ulrike Kalinowksi die Seele des Geschäfts. Deshalb kann man diesen Einzelhandelsbetrieb getrost auch die „Schaltzentrale“ von Brünen nennen.

Und es gibt eine weitere Besonderheit, die man nur noch selten findet. Wer nur einen Briefumschlag braucht, muss kein ganzes Paket mit zehn oder gar 50 Stück kaufen. „Bei uns gibt es noch eine Garnrolle“, sagt Ulrike Kalinowski. Das gehört mit zu den Pluspunkten, die den Schreibwarenladen in Brünen überleben lassen in einer Zeit, in der andernorts Geschäfte dieser Art schon längst der Vergangenheit angehören.

