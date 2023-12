Hamminkeln: Neuer Besucherrekord auf Schloss Ringenberg

Das Schloss Ringenberg lockte in 2023 wieder viele Besucher an

Hamminkeln Als Veranstaltungsort wird Schloss Ringenberg immer beliebter. Es gibt einen neuen Besucherrekord, meldet die Geschäftsstelle.

Einen neuen Rekord verzeichnet das Schloss Ringenberg als „Dritter Ort“ mit seinen Kulturangeboten. Rund 7.500 Besucher zog es in 2023 nach Ringenberg. „Das Interesse an dem historischen Ort mit kulturellem Angebot ist nach wie vor hoch. Das barocke Kleinod im ländlichen Raum zieht abseits der Kulturmetropolen zahlreiche Bürger, Kulturinteressierte und Touristen an“, teilt die Stadt mit.

Vor allem die finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm „Dritte Orte“ ermöglichte es den Veranstaltern ein attraktives Kulturprogramm mit der Nachtkonzertreihe „Wilde 13“, den Ringenberger Kulturtagen im Schlosspark oder dem vielseitigen Ausstellungsprogramm zu organisieren. Die Bilder der Ausstellung „Oliver Sachse“ spiegelten Erinnerungen an die prägende Heimat und das damit verbundene Gazelle-Rad. Einmalige Synergieeffekte: Die Brauerei Feldschlösschen gab ein Fietser-Bier heraus und der ADFC beteiligte sich mit Fahrradcodierungen am Eröffnungstag.

Schmunzeln mit den Windsors in Ringenberg

Die Collagen-Ausstellung „Die Windsors im Schloss Ringenberg“ brachte die Besucher zum Schmunzeln. Der Niederrheinische Kunstverein feierte eine Premiere mit der ersten Mitgliederausstellung „Heimspiel“. Die Kunststipendiaten Florian Glaubitz und Finn Wagner nutzten im Rahmen des internationalen Stipendienprogramms „Borderland Residencies“ den Aufenthalt auf Schloss Ringenberg für ihre künstlerische Weiterentwicklung. Ein weiteres gefördertes Projekt mit dem Titel „Brennstoff“ verknüpfte drei Kunstorte: die Galerie Viersen, das Pankok Museum in Drevenack und das Schloss Ringenberg.

Gäste nutzen die Angebote klassischer und ausgefallener Musikevents im Rittersaal. Exklusiv waren 60 Leserinnen und Leser der NRZ dabei, als der Karikaturist Thomas Plaßmann zeichnete und im Rittersaal über seine Arbeit plauderte. Der musikalische Winterspaziergang der Musikschule rundete das Angebot ab. Am Halloween-Abend sorgte der Retro-Stummfilmabend in Kooperation mit dem Niederrhein Filmfestival mit Live-Klavierbegleitung und dem Heimatverein Ringenberg für ein Besuchserlebnis.

Viel Abwechselung bei den RIngenberger Kulturtagen

Im Sommer fanden die „Ringenberger Kulturtage“ und parallel die VS-Literaturtage statt. Das viertägige Bühnenprogramm bot allen Altersklassen Unterhaltung. Der 2. Heinrich Kemmer Poetry Slam ging an die Slammerin Theresa Sperling aus Nordhorn. Am Freitagabend tauchten Konzertbesucher mit Stefan Passerschroer in die Frank-Sinatra-Welt ein. Samstag gewann beim ersten Bandcontest die Weseler Band Railmen einen Studiotag. Am Abend rockte die Bocholter Band MÄLKA. Der Sonntag war abwechslungsreich für Familien mit Kindern. Radwandertage, ein Radreisevortrag sowie die Fahrradmesse im Frühjahr fanden bei Fahrradbegeisterten großen Anklang.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Angebote wie „Schlosserlebnis“, Kindertrödelmarkt und Familientag. Wiederkehrende Ereignisse wie der bundesweite Tag des offenen Denkmals, der Tag des Museums, der Internationale Weltfrauentag oder der vom Heimatverein Ringenberg organisierte Weihnachtsmarkt belebten das barocke Wasserschloss. Ebenso regelmäßige Treffen des Schlosschors „Muri Sono“, des Literaturkreises „Rotkehlchen“ oder der „Montags-Radler“.

Warten auf das „Wohnzimmer“ in Ringenberg

Über ein Jahr erarbeiteten Kulturschaffende aus der Stadt Hamminkeln das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung, was durch Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes prämiert wurde. Für das kommende Jahr erwartet das Schloss Ringenberg die Fertigstellung des „Wohnzimmers“, das den Bürgern zur Verfügung steht. Die Erfolgsgeschichte des „Dritten Orts“ erfährt dann in Hamminkeln eine Fortsetzung.

