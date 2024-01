Hamminkeln: Polizei erwischt zwei per Haftbefehl Gesuchte

Die Polizei erwischte zwei Männer an der A3 in Hamminkeln, die per Haftbefehl gesucht worden waren.

Hamminkeln Die Bundespolizei hatte auf dem Hamminkelner A3-Rasthof Elsholt einen Wagen kontrolliert. Zwei Männer hatten noch offene Haftbefehle.

Nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden überprüfte die Bundespolizei am Montag um 0.55 Uhr einen Volkswagen mit Wiesbadener Zulassung auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Elsholt Höhe Hamminkeln. Der Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab bei zwei Mitfahrern Treffer in den Datenbänken.

Ein 22-jähriger Deutscher wurde von der Staatsanwaltschaft Dortmund mit einem Haftbefehl gesucht. Er war durch das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Dortmund im Jahr 2022 wegen gewerbsmäßigen Betrugs in neun Fällen zu einer Jugendstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Der Verurteilte wurde noch vor Ort verhaftet und später zur Verbüßung der Haftstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Beide Männer hatten in Hamminkeln auch Drogen dabei

Ein weiterer Mitfahrer, ein 21-jähriger Deutscher, wurde ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht. Er war im Jahr 2022 durch das Amtsgericht Dortmund zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Euro wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verurteilt worden. Die Ersatzfreiheitsstrafe konnte die Person durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro abwenden.

Zudem wurden nach den Durchsuchungen bei dem 22-jährigen Deutschen 25 Gramm Rauschpilze, ein Joint und vier Space Cookies sowie bei dem 21-jährigen Deutschen 3,65 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Hierfür werden die beiden sich in einem gesonderten Strafverfahren verantworten müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck