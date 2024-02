Hamminkeln: Schulten ist Feuerwehrmann des Jahres in Brünen

Hamminkeln Im Rahmen der Jahreshauptversammlung zog die Zugleitung Bilanz. Es standen auch Beförderungen und Ehrungen auf dem Programm.

Insgesamt 78 Einsätze (18 Brände, 35 technische Hilfeleistungen, 25 Alarmierungen mit dem Einsatzleitwagen) hatte der Löschzug Brünen im vergangenen Jahr. Bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Majert zog der Löschzug Bilanz.

Zu den größeren Einsätzen gehörte dabei ein Flächenbrand am 9. Juli mit der Alarmstufenerhöhung. Der Einsatz dauerte für die Einheit Brünen etwa zwei Stunden. Am Nachmittag ging es weiter zum nächsten Einsatz, Ölspur Zum Voshövel. Von da an kamen weitere Alarmierungen unter dem Oberbegriff Unwetterschäden. Dieser sollte an diesem Tag aber nicht der letzte Einsatz bleiben. Um 21.45 Uhr wurden die Einheit Brünen zur Unterstützung nach Schermbeck, zum Landhotel Voshövel wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert.

Zum Feuerwehrmann des Jahres wurde Unterbrandmeister Jürgen Schulten ernannt. Er ist seit 1983 in der Feuerwehr. Angefangen mit der Jugendfeuerwehr wechselte er 1986 in die aktive Abteilung. Schulten wurde schon einmal, vor 30 Jahren, als Feuerwehrmann des Jahres 1993 geehrt. 2019 bekam er das Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande in Gold, für 40 Jahre Diensttreue verliehen. Bis heute sei er sehr engagiert und mit Freude dabei, hieß es in der Laudatio. Durch seine zahlreichen Tätigkeiten bei der Feuerwehr ist er für viele ein Vorbild. Dabei sind die Großfahrzeuge - Jürgen Schulten ist Maschinist - sein „Wohnzimmer“.

Löschzug Brünen hat 54 Mitglieder

Beim Leistungsnachweis in Dinslaken nahmen 18 Feuerwehrangehörige erfolgreich teil. Zur Einsatzabteilung der Einheit zählen (Stand 31. Dezember 2023) insgesamt 51 Feuerwehrmänner und drei Feuerwehrfrauen. Die Unterstützungsabteilung hat acht Mitglieder. Und auch die Jugendfeuerwehr ist mit zehn Aktiven, die Kinderfeuerwehr mit 14 Aktiven gut aufgestellt. In der Ehrenabteilung sind acht Mitglieder.

Zum Brandinspektor befördert wurde Daniel Oehmen, zum Brandmeister Kevin Schmitz und Pascal Zurmühlen. Neue Hauptfeuerwehrmänner sind Christoph Heßling und Tobias Laakmann. Zum Oberfeuerwehrmann/frau wurden Lilli Isert, Marvin Lenz, Tom Marklewitz, Martin Milewski und Hauke Schulte ernannt. Die Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten für zehn Jahre Mitgliedschaft Tobias Laakmann, Tom Marklewitz, Henrik Schulten und Mirko Termath, für 40 Jahre Mitgliedschaft Armin Hopermann und Jürgen Schulten und für 50 Jahre Mitgliedschaft Detlef Scheidgen.

