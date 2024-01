Prinzengala Hamminkeln: So schön tanzt Brünen in den Karneval

Hamminkeln. Die Karnevalsgemeinschaft Brünen feierte ihre Prinzengala in der voll besetzten Festscheune von Hecheltjen‘s Hof

Volle Hütte in der Festscheune am Isseltalweg in Havelich. Die Karnevalsgemeinschaft Brünen feierte ihre diesjährige Prinzengala. Es hätte an diesem Abend heißen können: Wegen Überfüllung geschlossen. „Es war schon lange nicht mehr so voll“, freute sich Jennifer Hanßen von der KG Brünen. Sie war für die Eintrittskarten zuständig und empfing über 500 gut gelaunte Gäste. In der Tat - bereits eine Stunde vor Beginn war kein Platz mehr frei. Viele Gäste mussten sogar stehen und konnten sich ein karnevalistisches Programm ansehen, das hauptsächlich aus Tanzen bestand. Sogar mehrere Prinzenpaare kamen aufgrund des Parkplatzmangels einige Minuten zu spät zur Gala.

Sitzungspräsident Diethelm Eichelberg wünschte zunächst allen Besuchern und Aktiven ein gutes und gesundes neues Jahr. „Wir heißen euch alle herzlich willkommen und wünschen euch viel Spaß. Wir wollen einfach nur feiern“, hieß es bei seiner Begrüßung. Unter den vielen Besuchern konnte er zahlreiche Abordnungen von befreundeten Karnevalsvereinen aus Kamp-Lintfort, Wuppertal, Bocholt und Dinslaken begrüßen.

Hamminkeln: Prinzenpaar Norman I. und Laura I. feierten mit

Groß war jedoch die Freude, dass neben dem amtierenden Prinzenpaar aus Brünen, Norman I. (Degenhardt) und Prinzessin Laura I. (Degenhardt), gleich weitere 17 Prinzenpaare gekommen waren. Mit dabei waren beispielsweise der Stadtprinz von Wesel, Prinz Heinz II. und Diana I. mit Gefolge, die Kinderprinzessin Marlene I. mit ihren zwei Paginnen und einem Pagen, sowie Prinzen mit Gefolge aus Repelen, Uerdingen, Voerde, Ossenberg, Spellen, Bottrop, Duisburg-Walsum und Moers. Den weitesten Weg hatten das Prinzenpaar aus Nordhorn und Südlohn.

Auch die Kindertanzgarde der Kolpingfamilie Wesel trat bei bei der Prinzengala der Karnevalsgemeinschaft Brünen auf. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Überall blitzten und klapperten die Orden. Man traf sich zum Sektempfang und zu Gesprächen mit den Tollitäten. Die Stimmung war von Anfang sehr gut. Mit ihrer Präsenz machten sie den Abend zu etwas ganz Besonderem. Auch der Sitzungspräsident zeigte sich begeistert. Die Farben rot und weiß prägten überwiegend das Bild, seien es die schicken Uniformen, das schöne Outfit der Tanzgarden oder die schmucken Gewänder der Tollitäten.

Weihnachten und Jahreswechsel konnten jetzt getrost vergessen werden. Jetzt herrscht die fünfte Jahreszeit! Unzählige Male wurde an diesem Abend „Helau“ gerufen und hin und wieder auch für die schönen Leistungen der Tanzdarbietungen „Raketen“ gestartet. Es wurde viel getanzt. Schon die Kleinsten konnten jetzt zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt hatten.

„Kleine Rubine“ machen den Anfang

Den Anfang machte die Tanzgarde Brünen mit den „Kleinen Rubinen“, wie sie sich nennen. Ihnen galt der erste Beifall. Es folgten weitere Kindertanzgarden aus den verschiedensten Städten wie beispielsweise Goch, Walsum, Reken und Bocholt. Zum ersten Mal dabei war das Vrouwenpoort Tanzcorps 2. Kompanie, das gleich mehrere Tänze bravourös aufführte. Auch mehrere Solo-Tanz-Mariechen in den verschiedensten Altersgruppen hatten ihren Auftritt, für den es viel Beifall gab.

Dass die Brüner ihren Karneval anders feiern als Vereine in Wesel, Düsseldorf oder Köln, konnte man allein an den vielen Tanzdarbietungen sehen. Es gab nicht eine Büttenrede und auch keine Live-Band zu hören. Der DJ legte die passende Musik auf, so dass die Stimmung weiter stieg.

Insgesamt 30 Programmpunkte gab es zu bewältigen. Durch einige Spiele, bei denen die Prinzenpaare durch Teamwork ihre Geschicklichkeit darstellen mussten, wurde das Programm etwas aufgelockert. Spaß hatten sie alle jedenfalls an diesem Abend. Überall sah man nur gut gelaunte Gesichter. Mit dem Ehrentanz aller Prinzenpaare wurde dann das offizielle Programm beendet. Bis weit nach Mitternacht wurde weiter gefeiert.

