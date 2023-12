Hamminkeln: SPD kontert FWI-Kritik an Bürgermeister Romanski

Hamminkeln Die FWI hatte von Romanski eine Entschuldigung verlangt, weil ihn die Flüchtlingsdebatte an 33 erinnert. Das ruft die SPD auf den Plan.

In der Hamminkelner Flüchtlingsdebatte, hatte die FWI eine Entschuldigung von Bürgermeister Bernd Romanski verlangt, weil dieser sich in der Auseinandersetzung zum Thema in Teilen an 1933 erinnert gefühlt hatte. Das ruft nun die Hamminkelner SPD auf den Plan: „Leider vermischt die FWI in ihrem Entsetzen über die Aussagen des Bürgermeisters zur Demokratiefeindlichkeit mit Abstellen in die ‚rechte Ecke‘. Rechtsextremismus muss auch benannt werden.“

Es gehe in dieser Diskussion auch nicht darum, unterschiedliche Meinungen in einer Demokratie zu vertreten. „Da sind wir zum Glück weit weg von 1933. Aber es geht darum, wie manche sich unwidersprochen demokratiefeindlich äußern dürfen und andere offensichtlich nicht. Dafür entschuldigt sich keiner“, ärgert sich SPD-Fraktionschef Jörg Adams: „Ganz im Gegenteil. Unglücklicherweise ist dies nicht auf soziale Medien begrenzt! Es kann doch nicht sein, dass den gewählten Vertretern ihre Legitimation abgesprochen wird, kommunale Entscheidungen zu treffen. Und in der Weimarer Republik ist auch dies salonfähig gemacht worden, den gewählten Vertretern ihre Legitimation abzuerkennen, ihren moralischen Kompass zu diskreditieren und die Fähigkeit abzusprechen, Entscheidungen zu treffen.“

Und das gipfelte 1933 in der Machtergreifung der Nationalsozialisten mit den bekannten Folgen für Freiheit und einem unermesslichen Leid für die Menschen auf der ganzen Welt, erklärt der Hamminkelner Sozialdemokrat: „Wir sind dem Bürgermeister dankbar, dies in dieser Deutlichkeit öffentlich gemacht zu haben.“

