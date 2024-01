Hamminkeln: Unbekannte knacken Lebensmittelautomaten

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche an Bauernhöfen in Hamminkeln.

Hamminkeln Zweimal knackten Unbekannte in Hamminkeln Lebensmittelautomaten an Bauernhöfen und stahlen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag machte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 1.17 Uhr an mehreren Lebensmittelautomaten auf einem Bauernhof an der Straße Beerenhuk in Hamminkeln zu schaffen. Der Täter brach dort mehrere Lebensmittelautomaten auf und entwendete daraus Bargeld.

In derselben Nacht kam es auch in der Nachbarschaft auf einem Bauernhof am Feldmannsweg zu einem Aufbruch eines Honigautomaten. Hier stahl der Täter ebenfalls Bargeld. Ob beide Taten demselben Täter zuzuordnen sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

