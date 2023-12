Hamminkeln Das war 2023: Wieder ein Todesfall am Bahnübergang in Lankern. An der A3-Baustelle gibt’s viele Unfälle, die Flüchtlingsdebatte wird hitziger.

Januar: Schulministerin Dorothee Feller ist zu Gast beim Neujahrsempfang der CDU – leider nur virtuell. Die Tafel zieht an die Kirchstraße. Das Juze veranstaltet den ersten Kostümmarkt. Nach 30 Minuten waren die Verkleidungen für Kinder ausverkauft. Bögl investiert 3,5 Millionen Euro am Standort Hamminkeln. Aldi-Süd eröffnet nach mehreren Anläufen in Mehrhoog seine 2000. Filiale.

Im Februar werden erste Pläne für das Businesscenter Cubes am Weikensee vorgestellt. Foto: Privat

Februar: Das ist fast rekordverdächtig. Die Polizei stoppt einen Raser, der mit Tempo 200 statt 70 in Brünen unterwegs war. Die Premiere der Darts-Challange in Loikum ist in sechs Minuten aus gebucht. Der Rat stimmt für die Ansiedlung des Logistikers Fiege an der B473 und für den Haushalt 2023. Aber CDU und FWI lehnen das Zahlenwerk ab. Pro Mittelstand stellt erstmals das Businesscenter Cubes am Weikensee vor. Christoph Schmidt-Rotthauwe gibt nach 45 Jahren den Vorsitz des Heimatvereins Ringenberg an Friedhelm Leiting ab.

Im März ist es endlich so weit. Die Dingdener Baukulturstelle wird offiziell eröffnet. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

März: SPD-Landeschef Thomas Kutschaty ist zu Gast beim „Frühlingserwachen“ der Hamminkelner SPD. Albrecht Holthuis wird zum neuen Pfarrer in Brünen gewählt. Weil er eine Frau kennenlernen wollte, zahlte ein 83-Jähriger an eine Unbekannte eine vierstellige „Vermittlungsgebühr“. Die verschwand. Hamminkeln legt die Grundstückspreise für das Baugebiet Alter Sportplatz fest. Für Dingden sind die Grundstücke fast „Schnäppchen“. Die Baukulturstelle in Dingden wird offiziell eröffnet. Das jahrelange Engagement des Vereins Dorfentwicklung wird belohnt. Die Caritas hat Haus Elmer in Marienthal gekauft und stellt ihre Pläne vor. Bereits jetzt gibt es erste Vermutungen, dass erst einmal Flüchtlinge statt Senioren einziehen.

Ab ins Fitnessstudio: Der Löschzug Dingden absolviert im Studio Gemeinsam Fit seine Atemschutz-Übung Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

April: Die Caritas Wesel-Dinslaken übernimmt die Flüchtlingsbetreuung in Hamminkeln. Das Textilunternehmen Setex will eine große PV-Anlage auf einer Freifläche in Dingden bauen. Der Rat segnet die Pläne ab. Überraschender Besuch im Fitnessstudio. Der Dingdener Löschzug absolviert bei „Gemeinsam Fit“ seine Atemschutzübung. Kick-Off bei Thunderbike. Die Motorradfahrer sind wieder in Hamminkeln unterwegs. Die Kita-Leitungen in Hamminkeln schreiben einen Brandbrief ans Land: Es gibt zu wenig Personal. Das Loikumer Blasorchester trauert im Josef „Jupp“ Schlebes. Die Stadt hat Schloss Ringenberg zum Verkauf ausgeschrieben. Die Mehrhooger Löschgruppe rettet zwei junge Dohlen aus einem Schornstein.

Die 15-jährige Khady aus Hamminkeln schafft es bis ins Finale von „The Voice Kids“. Sie holt zwar nicht den Sieg, hinterlässt aber bleibenden Eindruck. Foto: Claudius Pflug / SAT.1

Mai: Die Hamminkelner Werbegemeinschaft hat nach einigem Hin und Her nun einen Vorstand um den Vorsitzenden Philip Terörde. Khady aus Wertherbruch zieht ins Finale von „The Voice Kids“. Sie holt zwar nicht den Titel, hinterlässt aber einen bleibenden Eindruck. Nach 45 Jahren verabschiedet sich Heinz Breuer von „seiner“ HSV-Seniorensportgruppe auf dem Brauereihof mit dem einen oder anderen Bier. Führungswechsel bei der USD. Helmut Wisniewski gibt den Vorsitz auf, Nachfolger ist Manfred Brendjes. Die Fraktion führt künftig Dieter Stiller.

An der Stadtgrenze Hamminkeln-Bocholt stößt der 78-jährige Fahrer eines Autos mit dem Bocholter zusammen und verstirbt. Foto: Guido Schulmann / dpa

Juni: Die Schlosskita ist der erste Kindergarten in Hamminkeln, der von Eltern geführt wird. Das war vor 50 Jahren. Und nur, weil die Kindergartenleiterin einen „Geschiedenen“ heiratete, woraufhin sich die Kirche verabschiedete. Nachdem Heinemann sich verabschiedet hat, eröffnet André Wilhelms an gleicher Stelle wieder ein Spielwarengeschäft an der Molkereistraße. Es ist tragisch: Am Bahnübergangs Döringer Feld an der Stadtgrenze zu Bocholt verstirbt ein 78-jähriger Pkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Bocholter. Er ist nicht der erste Tote auf der Strecke in Dingden-Lankern. Archäologen untersuchen in Loikum die Trasse für die geplante Hochspannungsleitung A-Nord und finden einige historische Dinge. Heike Kammer kündigt an, ihre gleichnamige Buchhandlung an der Diersfordter Straße zum Jahresende zu schließen. Das historische Gut Venninghausen in Brünen ist saniert und will sich künftig auch der Öffentlichkeit präsentieren.

Wieder ereignet sich ein schwerer Unfall auf der A3 bei Hamminkeln. Zwei Menschen sterben. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Juli: Die Stadt kauft die ehemalige Gaststätte Kamps an der Brüner Straße. Hier sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Rewe und DM kündigen an, dass sie ihren Parkraum an der Raiffeisenstraße bewirtschaften werden. Für Dauerparker wird es dann teuer. Ein Runder Tisch soll künftig dafür sorgen, dass im Sommer in der Issel keine Fischer mehr qualvoll verenden. Eine Ära geht zu Ende: Die 22 Sirenen in der Stadt alarmieren nicht mehr die Feuerwehr bei Bränden. Sie warnen nur noch bei Katastrophen. Die Autobahnbahnstelle an der A3 fordert wieder Menschenleben. Diesmal sterben Fahrer und Beifahrer eines Altkleidertransports, der in ein Stauende gerast ist.

Thorsten Gonska von der Akademie Klausenhof befürchtet, dass aus dem Klimapfad im Dingdener Märchenwald nichts wird. Foto: Sabine Stein / FUNKE Foto Services

August: Wieder einmal bestätigt die Polizei den Fund von Giftködern. Diesmal fraß ein Hund in Mehrhoog das Gift und musste zum Tierarzt. Drei Tage war Lankern der Nabel der Welt, denn hier feiern sie alle drei Jahre das Spiel- und Kulturfest. Oldtimer auf zwei und vier Rädern locken bei „Rumble & Thunder“ wieder nach Hamminkeln. Der Klimalehrpfad, den die Akademie Klausenhof im Dingdener Märchenwald anlegen wollte, steht auf der Kippe. Der Fachkräftemangel und die unsichere Finanzierung sind die Gründe. Das Land will mehr Flächen für Windkraft ausweisen. Hamminkelns Kämmerer Robert Graaf würde da gerne mitverdienen. Es wird bekannt, dass in Dingden eine ZUE entstehen könnte. Sofort formieren sich Proteste, die bis heute anhalten.

100 Jahre Löschzug Hamminkeln feiert die Feuerwehr im September. Hier ein Foto aus den Anfängen. Foto: Wesel / Feuerwehr Hamminkeln

September: Die Politik segnet das geplante Businesscenter Cubes am Weikensee ab. Aber die anfängliche Begeisterung ist gewichen, weil mehr Gewerbehallen als Büros für Start-up-Unternehmen kommen sollen. Kilian Päpke findet in Havelich zwei fast verendete Kätzchen im Wald. Er ist entsetzt über die Tat und die Reaktion einer Tierarztpraxis. Nach fünf Jahren gibt es mit Paul Tebrügge in Hamminkeln einen neuen Schützenkaiser. Der Löschzug Hamminkeln der Feuerwehr feiert seinen 100. Geburtstag.

In Mehrhoog findet ein Bürgerdialog zur Flüchtlingssituation statt. Viele Interessierte müssen draußen bleiben. Die Begegnungsstätte ist zu klein. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Oktober: Beim Büchermarkt verkaufen die Brüner Landfrauen sagenhafte 2,5 Tonnen Bücher. Beim Bürgerdialog über Flüchtlinge in Mehrhoog ist die Begegnungsstätte zu klein und die Stimmung sehr hitzig. In der Strauchheide wollen die Wasserwerke Wittenhorst eine große PV-Anlage bauen. Der Rat stimmt gegen den Denkmalschutz für die alte Grundschule in Hamminkeln.

Die neuen Tollitätendes Karnevalclubs Dingden (KCD) und der Karnevalsgesellschaft Brünen bei der Proklamation am Heimathaus. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

November: Es gibt wieder einen schweren Unfall auf der A3 bei Hamminkeln mit vier Verletzten. Die Zahl der Unfälle hat sich während der Bauzeit fast verdoppelt. Drei Menschen sind gestorben. Der Heimatverein Ringenberg will den Schlossverkauf verhindern und hat sich mit Studierenden für Nutzungskonzepte zusammen getan. In DIngden und Brünen starten die neuen Majestäten Friedhelm I. und Monika III. sowie Norman I. und Laura I. in die Session. Was lange währt, wird endlich gut. Der Bürgerradweg Wertherbruch wird offiziell eingeweiht. Die Stadt möchte als Pilotprojekt einen Radweg nach niederländischem Modell nach Marienthal bauen. Denn für einen normalen Radweg fehlen einige Grundstücke.

Festlich geschmückte und beleuchtete Trecker machen in Hamminkeln auf die Situation der Landwirte aufmerksam. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Dezember: Die Stadt stellt das Hochwasserkonzept für Dingden vor. Darin enthalten sind viele kleine Maßnahmen, kein Großprojekt. SPD und Grüne wollen schon lange ein eigenes Jugendamt für Hamminkeln. Doch die politische Mehrheit ist dagegen. Die Straßensperrung zwischen Hamminkeln und Mehrhoog wegen der Radwegsanierung erregt die Gemüter schon lange. Jetzt sperrt die Stadt Wirtschaftswege, die als Ausweichstrecke beliebt waren, aber bereits Schäden davongetragen haben. Die Weihnachtstrecker fahren wieder durch Dingden, Hamminkeln und Mehrhoog. Angekündigt hat er es schon lange: Nun legt Kämmerer Graaf den Haushaltsentwurf 2024 vor. Die Grundsteuer B soll von 650 auf 1050 Prozent steigen, die Gewerbesteuer von 452 auf 500 Prozent.

Die neue Grundschule Hamminkeln in der Vogelperspektive. Im Dezember erfolgte der erste Spatenstich. Foto: Goldbeck/Architekturbüro RWK+Architektur / Wesel

Und sonst? Die lange und heftige Diskussion um den Neubau der Grundschule Hamminkeln findet mit dem ersten Spatenstich im Dezember ein vorläufiges Ende. Bis heute können sich nicht alle mit der größten Investition der Stadtgeschichte - die Schule soll 31,6 Millionen Euro kosten - anfreunden. Die neue Schule an der Diersfordter Straße soll zum Schuljahrs 2025/26 an den Start gehen.

