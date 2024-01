Dieter Stiller und seine USD lehnen eine Steuererhöhung in Hamminkeln ab.

Kommunalfinanzen Hamminkeln: USD will Steuererhöhungen nicht mittragen

Hamminkeln Die Dingdener Wählergemeinschaft möchte die Hebesätze nicht verändern, aber auch ein Haushaltssicherungskonzept vermeiden. Was sie noch fordert.

Die Steuererhöhungen, die Kämmerer Robert Graaf bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024 im Dezember vorgeschlagen hatte, will die Wählergemeinschaft USD nicht mittragen. Das teilte sie jetzt nach ihrer Haushaltsinformationsrunde mit. Gleichzeitig will sie aber das drohende Haushaltssicherungskonzept vermeiden.

Weil die Auswirkungen der Grundsteuerreform 2025 noch nicht klar sind, will die USD es erst einmal bei den jetzigen Steuersätzen belassen, denn Hamminkeln liege „noch mehr als 100 Punkte über dem fiktiven Hebesatz und gehört mit den Steuersätzen im Kreis Wesel zu der oberen Gruppe“, so der Fraktionsvorsitzende Dieter Stiller.

Das negative Ergebnis von etwa drei Millionen Euro im Haushalt 2024 könne durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 noch verkraftet werden, glaubt die USD: „Aber insbesondere die negativen Planzahlen für die Jahre 2026 und 2027 belasten den städtischen Haushalt und zeigen ohne die geplante Steuererhöhung den Weg in die Haushaltssicherung.“

Flüchtlingskosten in der Diskussion

Bei der mittlerweile schon seit drei Jahren in Planung befindlichen Photovoltaik-Anlage am Klärwerk, die von der USD vorgeschlagen und forciert worden war, soll 2024 die Realisierung erfolgen. Zwar lägen die geplanten Kosten nun dreimal so hoch wie ursprünglich geplant, aber dafür sei die Anlage auch aus baurechtlichen Gründen mit einem Akku ausgestattet, der fast eine Million Euro kostet. Mit Einzäunung und Weg zur Freiflächenanlage komme man auf die höheren Kosten, die nach Meinung der USD durch die gesteigerten Erträge aufgefangen werden könnten.

Auch die hohen Kosten der dezentralen Flüchtlingsunterkünfte waren ein Diskussionspunkt bei der USD. Den Mitgliedern scheinen die geplanten 21 Millionen Euro für die nächsten beiden Jahren für 400 Personen zu hoch. Hier soll die Verwaltung prüfen, ob die Bauweise den Anforderungen entspricht.

Es gibt bei Bauvorhaben keine Prioritätenliste in Hamminkeln

Angesichts der großen Anzahl an Bauvorhaben, die im Hamminkelner Haushaltsentwurf stehen, wünscht sich die USD eine Prioritätenliste von der Verwaltung. Die sei allerdings nicht machbar, hieß es bei der Haushaltsrunde zwischen Stadt und USD. Infrage stellt die USD die halbe Million Euro für eine Notstromanlage am Klärwerk. Außerdem möchte sie die Planzahlen für die Einkommenssteuer und Gewerbesteuer erhöhen. „Die Lage scheint schwierig, die USD wird keine Steuererhöhung in dem Maße mittragen. Wir werden aber bis zu den Haushaltsberatungen versuchen, weitere Punkte definieren, um insbesondere einen Haushalt ohne HSK aufzustellen. Eine spannende Zeit, wir hatten gehofft, schon weiter zu sein.“

