Hamminkeln: Viele Menschen stehen auf gegen Rechtsextremismus

Auch in Hamminkeln protestieren am Samstagnachmittag viele Menschen gegen den Rechtsextremismus.

Hamminkeln Der Molkereiplatz war voll - trotz des schlechten Wetters. Auch in Hammikeln protestierten viele Menschen gegen den Rechtsextremimus.

An diesem frühen Samstagnachmittag ist der Himmel über Hamminkeln wolkenverhangen, das Thermometer schafft nicht einmal einen zweistelligen Wert, und es nieselt ununterbrochen. Und doch: Auf dem Molkereiplatz im Zentrum der Stadt haben sich nach Polizeiangaben über

Ungefähr 500 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Molkereiplatz, um gegen Rechts zu demonstrieren.

und trotzen mit ihren Kapuzen, Regencapes und Schirmen dem ungemütlichen Wetter.

Denn sie wollen ein Zeichen setzen gegen die aktuellen rechtsextremistischen Tendenzen in der Gesellschaft. Auf bunten Schildern haben sie ihre Meinung gemalt: gegen Diskriminierung, gegen Hass und Hetze, für Toleranz, Vielfalt und Respekt. Auch eine Schule bekundet: Wir sind eine Schule gegen Rassismus, aber mit Courage.“ Diese Menschen sind einem Aufruf zum Protest gegen Rechtsextremismus gefolgt, der von den Fraktionen des Rates ausging. Auch die beiden christlichen Kirchen und der Verein „Mehrhoog hilft“ tragen die Aktion mit. Es sind fünf sehr unterschiedliche Redebeiträge, die eine breite Zustimmung bei den anwesenden Bürgern finden.

Hamminkelner Kritik: Afd verschiebt die rote Linie

Guido Major spricht für die beiden christlichen Kirchen. Wenn Freiheit und Schutz, die das Grundgesetz biete, bedroht seien, so sein Fazit, „stehen wir auf.“ Es folgt eine sehr emotionale, sprachlich rustikale Rede von Michael Möllenbeck, der für „Mehrhoog hilft“ spricht. Seit 2015 seien viele Freundschaften mit Geflüchteten entstanden, und Hamminkeln sei eine weltoffene Stadt. Aber dann wettert er gegen „diese Idioten der Afd“ , die die rote Linie des Unsagbaren verschoben hätten, was dazu geführt habe, dass es „auch in unseren Dörfern Hetzerei, Rassismus und Antisemitismus“ gebe. Daher mahnt er: „Wir müssen die gemeinsamen Werte und vor allem unsere Demokratie aktiv verteidigen.“

Die Schülersprecherin der Gesamtschule, Viktoria van den Berg, warnt in einer eindringlichen Rede vor einer schleichenden Gefahr, mit der sich rechtsextremistisches Gedankengut aufbauen könne. Das dürfe sich nicht wieder Schritt für Schritt entwickeln. Sie hoffe, die Gesamtschule und die Schülerschaft werde ihre Möglichkeiten nutzen, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

Peter Mellin warnt als Zeitzeuge in Hamminkeln

Der 92-jährige Peter Mellin blickt zurück auf die Spätgeschichte der Weimarer Republik. Mit der Machtübenahme der Nazis habe es einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, die Olympischen Spiele seien ein eindrucksvolles Schauspiel gewesen. Der Weltkrieg brachte die Ernüchterung. Er sei mit 14 Jahren noch an der Panzerfaust ausgebildet worden. Während er und seine Familie früher unpolitisch gewesen seien, könne man heute stolz sein, dass so viele gegen Rechts demonstrierten. Aber man müsse auch dafür sorgen, dass die Parteien in der Stadt und im Bund immer bereit seien, für eine gute Politik zu streiten.

Bürgermeister Bernd Romansk spricht für die im Rat vertretenden Fraktionen. Die Flüchtlingshilfe funktioniere in der Stadt sehr gut und verläßlich. Die Stimmung im Land und und auch in der Stadt sei aber eine andere geworden. Das Grundrecht auf Asyl sei nicht hinterfragbar, genausowenig wie die Würde des Menschen. Seine klares Fazit: „Es gibt in unserer Stadt keine Platz für Rechtsextremismus.“

