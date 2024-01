Hamminkeln: Wagen überschlägt sich – vier Menschen verletzt

Der Rettungsdienst brachte vier Verletzte nach einem Unfall auf dem Schlootweg in Hamminkeln in umliegende Krankenhäuser.

Hamminkeln Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam ein Auto auf dem Schlootweg in Ringenberg von der Straße ab und landete auf einem Feld.

Ein 19-jähriger Mann aus Hamminkeln fuhr am Dienstag gegen 18.50 Uhr mit einem Auto den Schlootweg aus Ringenberg kommend in Fahrtrichtung Van-de-Wall-Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend kam der Wagen in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurden der Fahrzeugführer und seine drei gleichaltrigen Mitfahrer leicht verletzt und mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck