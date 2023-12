Hamminkeln: Wasserpumpen sind schon ausverkauft

Hamminkeln Feuerwehr hatte bislang wegen des Hochwassers noch keine Einsätze. Hausbewohner helfen sich selbst.

Erstaunlicherweise ist die Hochwasserlage in Hamminkeln relativ entspannt – bis auf einige vollgelaufene Keller rund um die Leege Heide in Mehrhhoog und im Minkelschen Feld, die aber von den Hausbewohnern in Eigenregie wieder trockengelegt wurden. Das belegt auch der stark angestiegene Verkauf von Wasserpumpen im Bauzentrum Borgers. „Wir sind so gut wie ausverkauft“, heißt es von Seiten eines Mitarbeiters. Gerade am Samstag und am Mittwoch seien verstärkt Pumpen verkauft worden.

„Wir hatten keine Alarmierungen in Verbindung mit dem Hochwasser“, berichtet Martin Vorholt, Leiter der Feuerwehr Hamminkeln. Auch im Bereich der Issel gebe es eher eine Entwarnung, denn hier sei am Dienstagabend nur noch ein Wasserstand von 90 Zentimeter gegenüber 1,20 Meter am Dienstagmorgen gemessen worden.

Alarmbereitschaft für eine mögliche Unterstützung in Oberhausen

Den einzigen Einsatz während der Feiertage gab es am ersten Weihnachtstag wegen Gasgeruchs in einem Keller in Mehrhoog. Doch auch hier gab es schnell Entwarnung. „Wir sind aber in Alarmbereitschaft für eine mögliche Unterstützung gegen das Hochwasser in Oberhausen“, so Vorholt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck