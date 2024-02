Hamminkeln Bei Kloster-Kraul in Hamminkeln-Wertherbruch gibt es am Wochenende viele regionale Spezialitäten aus den Niederlanden. Eine neue Reihe startet.

Es gibt etwas Neues bei Kloster-Kraul aus Wertherbruch. Am Sonntag, 18. Februar, findet die Premiere einer neuen Veranstaltungsreihe statt, die Kloster-Kraul gemeinsam mit Gert Smits vom Landwinkel Smit aus Heurne (NL) auf die Beine gesellt hat. „Hymne auf die Region!“ heißt es ab 14 Uhr im neu erbauen Eventsaal von Kloster-Kraul bei freiem Eintritt.

Der Bauernladen Landwinkel Smits bietet dann allerlei leckere Produkte aus der deutsch-niederländischen Grenzregion an. Immerhin ist Wertherbruch keine zehn Kilometer von der Grenze in Dinxperlo entfernt und Heurne ist auch nur einige Kilometer weiter nördlich. Aber die Spezialitäten dies und jenseits der Grenze sind oft unbekannt. Das soll sich nun ändern. Am Sonntag werden daher viele Produkte von deutschen und niederländischen Unternehmen angeboten, die an diesem Nachmittag alle verkostet werden können.

Viele lokale Leckereien in Wertherbruch

Wer sagt schon nein zu leckerem Käse, hausgemachtem Brot, überraschenden Schokoladen-Kreationen aus dem Achterhoek sowie selbst hergestellte Snacks aus Kürbiskernen aus den Niederlanden. Und auch die regionale Leckereien mit selbst angebauten und eingelegte Spezialitäten, zu 100 Prozent naturreinem Zuckerrübensirup und bekannten Fleischwaren vom Hofladen Slütter aus Bocholt werden nicht fehlen. Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen gibt es unter www.unerwartet-onverwacht.eu.

