Hamminkelner Fundbüro: 15 Räder warten auf Besitzer

Hamminkeln In Hamminkeln ist es üblich, dass immer wieder einige Fahrräder im Fundbüro der Stadt stehen. Aber die Übersicht dieses Novembers ist extrem.

Besitzer von Fahrrädern sucht das Fundbüro der Stadt Hamminkeln regelmäßig. Wenn etwas dort im Rathaus abgegeben wird, ist es meistens ein Fahrrad. Mal kommt auch ein Schlüssel dazu, mal eine Geldbörse, aber meist sind es herrenlose Drahtesel, die ihren Weg zum Bürgerbüro des Rathauses finden. Die Stadt versucht deshalb einmal im Monat mit Listen, die sie an die Presse schickt, die Eigentümer zu finden.

So erreichte die Redaktion auch die Novemberliste des Hamminkelner Fundamtes. Doch unter den laufenden Nummern 82 bis 99 befanden sich neben einer Kette, einem Kopfhörer und einem Akku-Nagelgerät der Firma Derwalt nur noch Fahrräder - 15, um genau zu sein. Mountainbikes in allen möglichen Farben, Damenräder und zwei Kinderräder warten auf ihre Besitzer. Warum ausgerechnet in diesen November so viele Fahrräder abgegeben wurde, ist den Mitarbeitern im Fundbüro übrigens auch ein Rätsel.

