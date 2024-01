Hamminkelner Grüne fordern: Endlich den Rheindeich sanieren

Hamminkeln Hamminkeln liegt nicht direkt am Rhein, aber die Grünen sorgen sich um den Hochwasserschutz. Die Stadt soll eine Resolution verabschieden.

Die Hamminkelner Grünen sorgen sich um den Hochwasserschutz am Rhein. Vor allem der Deich zwischen Haffen und Rees solle endlich saniert werden. „Seit Jahrzehnten wird über diese Sanierung diskutiert, passiert ist bis heute nichts“, ärgern sie sich. Sie fordern den Hamminkelner Bürgermeister Bernd Romanski deshalb auf, eine entsprechende Resolution an die Bezirksregierung vorzubereiten, „gerne auch in Abstimmung mit weiteren betroffenen Kommunen und dem Deichverband und diese dann in den zuständigen Ausschüssen und im Rat vorzulegen.“

Nachdem nun der Deichgräf und der Deichverband im Rahmen einer Notmaßnahme umfangreiche Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Deichs und gegen durchsickerndes Wasser vorgenommen haben, müsse endlich auch mit der Deichsanierung begonnen werden, finden die Hamminkelner Grünen. „Wenn der Deich hier bricht, hat das katastrophale Folgen, nicht nur für die direkten Anlieger, sondern auch für die hinterlegenden Orte und bis in die Niederlande hinein“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Johannes Flaswinkel.

