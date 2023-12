Klausurtagung Haushaltsloch in Wesel: So wollen Grüne die Krise meistern

Wesel Mehr nachhaltige Energien, weniger Ratsmitglieder, höhere Parkgebühren in der Innenstadt. Die Fraktion hat diese Vorschläge erarbeitet.

Angesichts der schwierigen Haushaltslage wird in Wesel eine Haushaltskonsoldierungskommission bis März Vorschläge zur Sicherung der Handlungsfähigkeit erarbeiten. Bei ihrer Klausurtagung hat sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Thema beschäftigt und ihre Schwerpunkte festgelegt. „Der Stadt werden immer mehr Aufgaben zugewiesen, bei kaum eigenem Gestaltungsspielraum“, stellen die Grünen fest.

Sie fordern: „Wir müssen weniger kurzfristig konsumieren und dafür nachhaltiger investieren.“ Das Investitionsprogramm für Schulen und Kitas müsse fortgesetzt werden. Allerdings sollten im Haushaltsplan nur die Maßnahmen dargestellt werden, die auch geplant, vergeben und begonnen werden können. Zu den mittelfristigen, nachhaltigen Investitionen zählt für die Grünen auch der Innovationscampus am Standort Niederrheinhalle. Das Leitziel der Hochschule Rhein-Waal, eine „nachhaltige Transformation der Region Niederrhein“ befürworte die Fraktion „aus vollem Herzen“.

Investition in Photovoltaik und Windkraft in Wesel

Die Grünen sind davon überzeugt, dass Wesel über die städtischen Töchter, die Stadtwerke, die Stromnetzgesellschaft und die Service und Energie GmbH, in den kommenden Jahrzehnten mehrere 100 Millionen Euro in die Transformation des Energiesektors investieren muss. Kurzfristig könnten großflächige Photovoltaik- und Windkraftanlagen gebaut oder Beteiligungen erworben werden, heißt es. Außerdem müsse die kommunale Wärmeplanung schnellstmöglich durchgeführt werden, damit die Stadt, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen Planungssicherheit erhalten. Die Grünen wollen zudem das Wärmepotential der Kläranlage nutzen.

Mit Blick auf die Ziele der klimaneutralen Verwaltung bis 2025 und klimaneutralen Kommune bis 2035 schlagen die Grünen zur Kompensation unvermeidbarer CO₂-Emissionen einen Klimaschutzfonds vor, aus dem die Stadt CO₂-Gutschriften aus PV- und Windkraftanlagen oder aus ökologischen Projekten auf den Gebieten der Stadt und der Nachbarkommunen einkauft.

Aus dem klimaorientierten Mobilitätskonzept soll die Buslinie zum Kombibad umgesetzt wird. An der Entscheidung über die Folgenutzung des Areals des Heubergbades sollten die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, die Fraktion erinnert an ein analoges Verfahren in Bislich. Als Beitrag zur – erst ab 2025 realisierbaren – Ausgabensenkung schlagen die Grünen außerdem eine Verkleinerung des Stadtrates, der Ausschüsse und Aufsichtsräte vor. Im Rahmen der Etatberatungen sollte über eine Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt und eine Reduzierung der gebührenfreien Zeiten diskutiert werden. Die vom Rat beschlossenen Steuererhöhungen werden als „unumgänglich“ eingestuft.

