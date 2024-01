Heizkosten Heizstrom in Wesel: Energieversorger EON verdoppelt Preise

Wesel Das Energieunternehmen Eon verdoppelt die Preise der Grundversorgung für Heizstrom. Was Verbraucherinnen und Verbraucher nun wissen sollten.

Wer mit Strom heizt und einen Grundversorgungstarif bei Eon hat, kam bisher trotz der hohen Energiepreise relativ günstig weg. Das ändert sich nun: Denn das Energieunternehmen verdoppelt zum 1. Februar nahezu seine Preise in der Grundversorgung für Heizstrom. Das berichtet die Verbraucherzentrale. In Wesel trifft diese Erhöhung viele Kundinnen und Kunden, denn die Hansestadt gehört zum Grundversorgungsbereich von Eon.

Die Leiterin der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Wesel Karin Bordin rät den Kunden: „Wer mit einer Nachtstromspeicherheizung heizt oder eine Wärmepumpe nutzt und in der Grundversorgung Heizstrom bei Eon ist, sollte sich daher um einen neuen Tarif kümmern.“ Die Kündigungsfrist beträgt demnach zwei Wochen.

Alternative Tarife können über Vergleichsportale wie beispielsweise Verivox oder Check24 gefunden werden. Bei den Vergleichsportalen kann zwischen Wärmepumpenstrom- und Nachtstromspeichertarife gewählt werden. Wichtig für die Kunden ist, den für sich passenden Tarif zu finden, erklärt Karin Bordin, hierfür müssen die Verbraucher wissen, wie bei ihnen der Heizstrom gemessen wird, also welche Stromzähler verbaut sind. Zudem sei es sinnvoll, bei lokalen Anbietern vor Ort nach Tarifen zu fragen. Denn nicht alle Tarife finden sich auf den Vergleichsportalen wieder. Auch Eon bietet Bestandskundinnen bis zum 31. Januar ein alternatives Tarifangebot an, so die Verbraucherzentrale.

