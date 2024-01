Heizung kaputt: Weseler Neujahrskonzert ist ausgefallen

Wesel Das Neujahrskonzert der Nispa im Willibrordi-Dom war ausverkauft. Aber eine kaputte Heizung stoppte die Musiker. Es gibt einen Nachholtermin.

Es hätte so schön sein können: Das Neujahrskonzert der Niederrheinischen Sparkasse im Willibrordi-Dom am Donnerstagabend war ausverkauft, viele Musikliebhaber waren schon da, die Musiker auch – aber die Nispa sagte das Konzert schweren Herzens trotzdem ab. Grund: Die Heizung im Dom war kaputtgegangen und es herrschten lediglich sehr frische acht Grad in dem Gotteshaus. Zu wenig für ein zweistündiges Konzert.

„Wir haben leider erst am Nachmittag erfahren, dass die Heizung kaputt ist“, entschuldigt sich Friedrich-Wilhelm Häfemeier, Vorstandsvorsitzender der Nispa, für die kurzfristige Absage. Weil die Nachricht vom eiskalten Dom erst so spät beim Veranstalter ankam, sei es auch nicht möglich gewesen, sich noch um alternative Heizmöglichkeiten zu kümmern, bedauert er.

Das Konzert wird am 22. Januar in Wesel nachgeholt

„Acht Grad sind für die Musiker nicht zumutbar – und für die Gäste auch nicht“, erklärte Häfemeier am Freitag auf Anfrage der NRZ. Nichtsdestotrotz hätten die Musiker eine Viertelstunde ein „Eiskonzert“ gespielt als kleine Entschädigung. Allerdings eingehüllt in dicke Wintermäntel.

In Wintermänteln und Wollmützen spielten die Musiker wenigstens einige Minuten. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Das Konzert wird am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr im Dom nachgeholt. „Mit Heizung“, verspricht Häfemeier. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer an diesem Termin nicht kann, bekommt das Geld erstattet.

