Im Rhein bei Wesel herrscht wieder Hochwasser, dieses Bild stammt vom Weihnachtshochwasser am 26. Dezember 2023.

Historie Hochwasser in Wesel: Das waren die 10 extremsten Pegelstände

Wesel Am Wochenende könnte der Rhein-Pegel Wesel auf über neun Meter steigen. Die historischen Höchstwerte liegen aber weiter darüber. Eine Übersicht.

Mit Anspannung blicken viele Weselerinnen und Weseler auf das Hochwasser am Wochenende: Nach den Vorhersagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, könnte der Rhein am Samstag auf einen Pegel von um die 9,40 Meter ansteigen. Damit würde der Wasserstand zwar deutlich über der ersten Hochwassermarke von 8,70 Meter liegen – von den historischen Rekorden ist der Wert aber noch weit entfernt. Nach Angaben der Hochwasserzentrale waren das die zehn höchsten Pegelstände in Wesel seit Beginn der Messung:

3. Januar 1926, Pegelstand 12,33 Meter

3. Januar 1883, Pegelstand 12,06 Meter

17. Januar 1920, Pegelstand 11,99 Meter

30. November 1882, Pegelstand 11,92 Meter

2. Januar 1920, Pegelstand 11,60 Meter

7. November 1924, Pegelstand 11,36 Meter

11. Februar 1946, Pegelstand 11,27 Meter

31. Januar 1995, Pegelstand 11,16 Meter

3. Januar 1948, Pegelstand 11,12 Meter

26. November 1930, Pegelstand 11,05 Meter

Allerdings: Durch die Veränderung des Rheins, bezogen auf den Querschnitt und die Tiefe, sowie dem Messpunkt an der neuen Rheinbrücke, sind die heutigen Messwerte zu den historischen Messwerten laut Experten oft nur schwer vergleichbar. (Lesen Sie auch: Rhein-Hochwasser: Verwirrung um Räumung der Grav-Insel)

