Hünxe: Autofahrerin kollidiert mit Kleinbus - vier Verletzte

Hünxe Beim Einbiegen von der Hünxer in die Dinslakener Straße krachte eine 87-jährige Fahrerin in einen Kleinbus. Mit schlimmen Folgen.

Vier Verletzte gab es am Dienstagvormittag bei einem Unfall an der Einmündung Dinslakener Straße / Hünxer Straße. Eine 87-jährige Frau aus Hünxe befuhr gegen 9.45 Uhr die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Dinslakener Straße. An der Einmündung bog sie auf die Dinslakener Straße ab und kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Kleinbus, der die Dinslakener Straße aus Hamminkeln kommend in Fahrtrichtung Hünxe befuhr.

In dem Kleinbus verletzten sich drei Fahrgäste leicht. Die 87-Jährige war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dinslakener Straße in Hünxe gesperrt

Die Dinslakener Straße war zwischen der Kirchstraße und der B58 gesperrt. Auch Teile der Hünxer Straße waren von der Sperrung betroffen. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen am Unfallort und wurde dabei durch ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Recklinghausen unterstützt.

