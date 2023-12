Hünxe Im Lippe-Hochwasser kentern drei Kanufahrer. Zahlreiche Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber retten sie. Danach steigen zwei Männer erneut ins Boot.

Das Lippe-Hochwasser machte am Donnerstagvormittag einen aufwändigen Rettungseinsatz notwendig, der bei den Einsatzkräften für Kopfschütteln sorgt: Auf dem stark angeschwollenen Fluss in Hünxe kenterten um kurz nach 11 Uhr nahe dem Schloss Gartrop drei Kanufahrer. Nach ihrer Rettung wollten zwei von ihnen ihre Tour fortsetzen und mussten erneut aus dem Wasser geholt werden.

Bei der Suche direkt nach der Alarmierung waren die Löschzüge aus Hünxe, Bruckhausen und Drevenack sowie der DLRG-Wasserrettung im Einsatz. Auch die Rettungshubschrauber Christoph 9 und Christoph 3 unterstützten die Einsatzkräfte. Zwei Personen wurden schließlich in der Nähe im Fluss entdeckt, sie hatten sich an einem Baum festhalten können. Die Hünxer Feuerwehr brachte die beiden Männer mit einem Rettungsboot in Sicherheit. Die Hubschrauber suchten den Fluss noch weiter nach einer dritten Person ab. Diese wurde nach Polizeiangaben schließlich im Bereich Lippeweg/Brückenweg gefunden, dort hatte der Mann aus eingener Kraft den Fluss verlassen können.

Derweil sorgten die beiden zuerst geretteten Männer für Ärger: So stiegen wieder ins Kanu und wollten ihren Weg fortsetzen. Die Feuerwehr wollte sie wieder aus dem Fluss holen, dabei fiel einer der beiden erneut ins Wasser. Gegen 13.30 Uhr meldete die Polizei schließlich, dass alle Personen nun an Land seien. Die Rettungskräfte und die Polizei konnten über so viel Leichtsinn der Männer im Alter von 57 und 73 Jahren nur staunen. Die Feuerwehr warnt vor der starken Strömung und rät daher von solchen Fahrten ab. „Die Rettungskräfte haben an anderer Stelle gefehlt,“ kommentierte die Kreispolizei den Einsatz. Schließlich gibt es an der Lippe aufgrund des Hochwassers derzeit genug zu tun. (rme)

