Hünxe: Umgestürzter Baum blockiert eine Straße

Die Feuerwehr Drevenack rückte am Sonntag aus.

Hünxe Der Sturm hinterließ auch in Hünxe seine Spuren. Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen wegen eines umgestürzten Baums ausrücken.

Mit der Meldung „Sturmschaden“ wurde die Feuerwehr Hünxe am Sonntagmorgen um 7.15 Uhr alarmiert. Am Hunsdorfer Weg in Drevenack war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße.

Da dieser nur einen geringen Durchmesser hatte und bereits morsch war, konnte er von den Einsatzkräften ohne technisches Gerät von der Straße geräumt werden. Nach etwa 15 Minuten war der Einsatz beendet.

