In Schermbeck soll Dienstagmittag Munition entschärft werden

Schermbeck Fünf Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden auf einer landwirtschaftlichen Fläche gefunden. Für 12 Uhr ist die Entschärfung geplant.

In der Schermbeck wurden auf der landwirtschaftlichen Fläche westlich der „Weseler Straße 12“ zwischen „Weseler Straße“, „Waldweg“ und „Tiefer Weg“ fünf Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Aus diesem Grund sind die Straßen „Tiefer Weg“ zwischen „Waldweg“ und „Lichtenhagen“ sowie die „Weseler Straße“ zwischen „Maassenstraße“ und „Waldweg“ in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt. Die Entschärfung der Munitionsfunde ist für 12 Uhr geplant.

Die Bewohner der Gebäude südlich des Räumfeldes sollten sich in ihrem Gebäude in vom Fundort abgewandten Räumen aufhalten und die Nähe von Fenstern meiden. Sollten Bürger Fragen haben, können sie sich an die Einsatzkräfte vor Ort werden oder telefonisch an die Gemeinde Schermbeck. Die Verwaltung ist über das Gefahrentelefon unter 02853/910-123 zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck