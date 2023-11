Vereinsneugründung In Wesel gibt es jetzt einen Highlander-Verein

Wesel Nach der erfolgreichen Premiere der Highland-Games wollen die Organisatoren nun als Verein weiterarbeiten. Das ist ihr Ziel.

Zu einem aus Sicht der Organisatoren großen Erfolg wurden die ersten Weseler Highland Games im Sommer. Der spaßige Wettkampf nach schottischem Vorbild soll nicht einmalig bleiben. Mit der Gründung des Vereins „1. Weseler Highlander“, der jetzt im Bürgerschützenhaus Wesel aus der Taufe gehoben wurde, soll die Arbeit weitergehen.

Neun Mitglieder beschlossen die Satzung des Vereins. Im Anschluss wurde Sebastian Falke zum Vorsitzenden und Thomas Stachowski zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Zum Vorstand gehören Schatzmeister Frank Müller und Schriftführer Jochen Bulenda. Reinhard Hoffacker ist Kassenprüfer. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Weitere Gründungsmitglieder sind Axel Jasinski, Frank Schüring, Alexander Wendling und Karsten Jasinski. Nach der Versammlung kam Rolf Rayermann hinzu und wurde in den Verein aufgenommen, ebenso in Abwesenheit Thorsten Grüttgen. Wichtigstes Ziel des Vereins ist die Förderung von Sport und Kultur in Wesel mit den jährlich stattfindenden Weseler Highland Games als Höhepunkt. Der genaue Termin für 2024 wird Anfang des Jahres bekannt gegeben. Dann beginnen auch die Vorbereitungen für das Event.

