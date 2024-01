Karneval kunterbunt heißt es am 28. Januar wieder in Wesel bei der inklusiven Karnevalssitzung.

Inklusion Inklusive Sitzung in Wesel: So wird Karneval kunterbunt

Im Weseler Veranstaltungszelt geht es am 28. Januar wieder sehr fröhlich zu. Das sind die Highlights der inklusiven Sitzung für Jung und Alt.

Am 28. Januar geht es im Weseler Veranstaltungszelt am Molkereiweg 14 hoch her: Die inklusive Karnevalssitzung „Karneval-Kunterbunt“ wird wieder ein fröhliches Spektakel für Jung und Alt, das versprechen die Veranstalter. Der Einlass beginnt um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr startet dann das Programm.

Zu den Highlights gehören unter anderem die Auftritte der Ruhrpottmädels, der Gindericher KGV-Garden, der Sternschnuppen sowie der Kindertanzgarde der Kolpingsfamilie Wesel. Außerdem wirken der Menzelner Musikverein, das Gindericher Männerballett und das Frauenpower-Team aus Ginderich mit.

Auch das Weseler Prinzenpaar und die Kinderprinzessin werden fehlen nicht. „Karneval-Kunterbunt“ ist nicht nur eine traditionelle Karnevalssitzung, sondern auch eine inklusive Veranstaltung, die die Vielfalt und Gemeinschaft feiert. Das Motto: „3×3 macht 9, wir machen uns die Welt kunterbunt, wie sie uns gefällt“. Karten gibt‘s per Mail unter der Adresse karneval-kunterbunt@gmx.de.

