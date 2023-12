Isselvoices-Konzert in Hamminkeln: Großer Chor zum Finale

Der Chor Isselvoices hatte zum Adventssingen in der Kirche in Wertherbruch eingeladen. Hier ein Archivfoto von einer früheren Veranstaltung.

Hamminkeln Das traditionelle Adventssingen in Wertherbruch war gut besucht. Bei den bekannteren Liedern ließen sich die Gäste zum Mitsingen animieren.

Die Evangelische Kirchengemeinde hatte am Dienstag wieder zum Adventssingen mit neuen und altbekannten Liedern zur Weihnachtszeit in die Kirche Wertherbruch geladen. Verantwortlich war für das Konzert der Gospelchor „Isselvoices“ unter der Leitung von Achim Wulke, der sich über die vielen Zuhörer freute.

Liederblätter wurden nicht verteilt, dafür gab es eine Großleinwand, auf der die Texte alle abzulesen waren. Der Gospelchor leitete den Abend musikalisch mit der Aufforderung „Come, let us sing, sing unto the Lord“ ein, was soviel heißt wie „Kommt lasst uns singen, singt dem Herrn ein Lied“. Gospel ist ja eine Art musikalische Lobpreisung Gottes. Die Lieder kamen bestens an, teilweise klatschte das Publikum rhythmisch mit, wie man es von der Gospelmusik her kennt.

Auch berühmte Stücke wie „You raise me up“ durften nicht fehlen und wurden von den vierzehn Damen in ihrer schwarzen Bekleidung mit roten Schals harmonisch dargeboten. Der Chorleiter begleitete sie an der Gitarre und sang teilweise als Solist. „Wir bestehen zurzeit nur aus singenden Damen und würden uns freuen, wenn wir auch noch männliche Verstärkung bekommen würden“, sagte der Chorleiter.

Nach einer besonderen Weihnachtsgeschichte, die von einem Chormitglied vorgelesen wurde, ging es über zu bekannteren Advents- und Weihnachtsliedern, bei denen das Publikum mitsingen konnte. Mit dabei waren beispielsweise „Noel Noel“, „Stern über Bethlehem“ und „Gloria in excelsis Deo“. Verstärkung erhielt der Chor auch durch die Geschwister Janina Howak (Querflöte) und Stefan Howak (Trompete) sowie die Kirchenmusikerin Birgit Dickmann (Orgel) als Instrumenatlisten.

Zum großen Finale ertönte schließlich „Amazing Grace“ und der traditionelle Gospelsong „Go, tell it on the mountains“, dabei sagen alle zusammen als ein großer Chor. Im Anschluss an das Konzert gab es noch ein geselliges Beisammensein. Da durfte der Glühwein nicht fehlen.

