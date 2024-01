Karneval in Büderich und Ginderich: Das sind die Termine

Wesel In den beiden Weseler Ortsteilen Ginderich und Büderich stehen die Höhepunkte der Karnevalssession an. Welche Neuerung es in diesem Jahr gibt.

Die Karnevalssession steuert auf ihren Höhepunkt zu – auch in den Weseler Ortsteilen Ginderich und Büderich. Die Karnevalsgesellschaft (KGV) Ginderich lädt unter dem Motto „Willst du ursprünglichen Karneval sehen, musst du ins Zelt nach Ginderich gehen!“ zur Büttensitzung am Samstag, 3. Februar, um 19.11 Uhr ein. Die Eintrittskarten sind bei Edeka sowie im Haarstudio Siemkes in Ginderich erhältlich. Wer sich spontan für einen närrischen Abend entscheidet, kann auch an der Abendkasse Karten erwerben. Wie alle anderen Veranstaltungen findet die Sitzung im beheiztem Festzelt an der Schützenwiese statt.

Karneval in Wesel: In Ginderich gibt es den Bollerwagenumzug

Auch das Frauenpowerteam der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) lässt sich nicht lumpen und lädt am 8. Februar zum Altweibernachmittag ein. Ein weiterer Höhepunkt für die kleinen Narren steht am Samstag, 10. Februar, um 15.11 Uhr auf dem Programm: Der Kinderkarneval verspricht ausgelassene Stimmung, die Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Den Abschluss des Dorfkarnevals bildet der beliebte und familienfreundliche Bollerwagenzug am Rosenmontag, 12. Februar. Der Zug startet um 11.11 Uhr an der Dorfschule in Ginderich und findet seinen krönenden Abschluss im Festzelt, wo im Anschluss eine ausgelassene Rosenmontagsparty steigt.

Aber nicht nur Ginderich steht in der fünften Jahreszeit Kopf, auch in Büderich wird kräftig gefeiert. Die St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft 1450 Büderich teilt mit, dass am Sonntag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr der traditionelle Büttenabend unter dem Motto „Mit Schüppe und Spaten in der Hand, verwandeln wir Bürick ins Narrenland“ geplant ist. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung – das Zelt steht erstmals im Büdericher Gewerbegebiet. Prinz Michael van Husen und der Elferrat versprechen einen unvergesslichen Abend voller Parodien, Tänze und Büttenreden. Die Mitglieder des Elferrats wollen mit einem abwechslungsreichen Programm die Stimmung anheizen. Die Tanzgarde des St. Petri Elferrats zeigt einen Showtanz und in den Büttenreden werden wie jede Session humorvoll die Ereignisse des letzten Jahres in und um Büderich aufgegriffen. Karnevalsfreunde dürften also auf ihren Kosten kommen, wenn es wieder „Bürick Helau!“ heißt.

