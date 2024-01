Karneval in Hamminkeln: KG Brünen lädt zur Prinzengala

Hamminkeln In Hamminkeln wird 2024 am Samstag karnevalistisch eingeläutet. Was Besucherinnen und Besucher bei der Prinzengala der KG Brünen erwartet.

Jeckinnen und Jecken in Hamminkeln können sich auf karnevalistischen Jahresauftakt am 6. Januar freuen. Denn an diesem Samstag lädt der Karnevalsvereins KG Brünen zur traditionellen Prinzengala ein. Ab 18 Uhr öffnet der Verein die Türen in der Festscheune von Hecheltjens Hof (Isseltalweg 9 in Havelich) „für eine unvergessliche Nacht voller Spaß und Unterhaltung“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Programm soll pünktlich um 19 Uhr starten.

Der Vorverkauf läuft nach Angaben des Karnevalsvereins bisher sehr gut, 450 Karnevalisten hätten ihre Teilnahme bereits zugesagt. „Es wird eine bunte Mischung aus 15 Prinzenpaaren von nah und fern geben, die mit ihrer Präsenz den Abend zu etwas ganz Besonderem machen. Unser Programm ist locker und abwechslungsreich gestaltet, um für jeden Geschmack etwas zu bieten“, schreibt der Verein. Von Tanzdarbietungen bis hin zu humorvollen Einlagen soll für beste Unterhaltung gesorgt werden.

Der Eintritt zur Prinzengala beträgt fünf Euro pro Person. „Wir möchten betonen, dass die Veranstaltung für jedes Alter geeignet ist. Egal ob Jung oder Alt, jeder ist herzlich willkommen, um gemeinsam mit uns eine fröhliche und ausgelassene Zeit zu verbringen“, so der Verein weiter..

