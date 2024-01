Karneval in Wesel: Es gibt noch Karten für diese Sitzungen

Wesel Die „Dinslakener Pinguine“ veranstalten in Wesel wieder eine Herren- und eine Damensitzung. Noch sind nicht alle Tickets vergriffen.

Im Januar stehen zwei Höhepunkte der diesjährigen Karnevalssession in Wesel an: Das 1. Dinslakener Narrenkomitee 1979 („Die Pinguine“) lädt zu seiner traditionellen Herrensitzung und zu seiner zweiten Damensitzung in die Weseler Eventhalle am Schornacker 17 ein. Für beide Veranstaltungen gibt es derzeit noch Karten.

Den Auftakt macht die 14. Herrensitzung am Sonntag, 7. Januar. Der Einlass ist um 9.31 Uhr, Programmbeginn um 11.11 Uhr. Die Sitzung dauert rund vier Stunden. Die Pinguine versprechen in ihrem Programm einen bunten Mix aus Karneval, Show, Artistik, Comedy und Gesang. Es wurde auch wieder eine große, rheinische Tanzgruppe verpflichtet. „Dieses Mal konnten wir die Grün-Weißen Funken vom Zippchen für zwei Auftritte in Wesel gewinnen, die die Eventhalle in eine Karnevals-Hochburg verwandeln werden“, schreibt der Vorsitzende des Narrenkomitees, Jörg Köster.

Die Tanzgruppe ist dann auch bei der Damensitzung am Sonntag, 21. Januar, dabei. Sie startet ebenfalls mit dem Einlass um 9.31 Uhr. Nach der Sitzung wird es ab circa 15.30 Uhr auch noch eine Party mit Tanz geben, dazu sind dann auch die Männer eingeladen. Karten für beide Veranstaltungen gibt es telefonisch unter 0281/50382 oder per Email an rc.knapp@gmx.de. Zudem sind nach aktuellen Stand auch noch Karten an der Tageskasse erhältlich, insbesondere für die Herrensitzung.

