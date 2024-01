Karneval in Wesel: FKK lädt zum Kostüm-Second-Hand-Markt

Viele Kostüme werden am Samstag, 01.02.2020, auf dem 7. Weseler Kostüm-Second-Hand-Markt in Wesel angeboten. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Wesel Das Feldmarker Karnevals Komitee lädt zum Kostüm-Second-Hand-Markt – und eine Woche später zum Kostümfest. Worauf sich Besucher freuen können.

Die Karnevals-Session ist in vollem Gange und bald schon gibt es in Wesel und Umgebung wieder jede Menge jecke Veranstaltungen sowie den Straßenkarneval, die ohne passende Verkleidung nur halb so viel Spaß machen. Wer dafür noch ein Kostüm braucht, könnte beim 8. Weseler Kostüm-Secod-Hand-Markt fündig werden: Das Feldmarker Karnevals Komittee (FKK) richtet diesen am kommenden Samstag, 13. Januar, von 10 bis 15 Uhr im neuen Jugendheim der Herz-Jesu-Kirche aus. Gebrauchte Verkleidungen können am Freitag davor zwischen 15 und 19 Uhr im Wäschekorb abgegeben werden. Finden diese keinen neuen Besitzer, können sie Samstag nach 15 Uhr wieder abgeholt werden.

Der Kostüm-Second-Hand-Markt kommt zur rechten Zeit, denn eine Woche später (20. Januar) steigt das Kostümfest des FKK. Los geht es um 19.11 Uhr im Weseler Tanzhaus, Am Schepersfeld 29. Der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro an der Abendkasse oder bereits im Vorverkauf bei XXL Print, Poppelbaumstraße 19.

