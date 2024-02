Karneval in Wesel und Xanten: Metzger verkauft Mett-Berliner

Mett, Käse und Leberkäse bietet eine Metzgerei in Wesel und Xanten auf seinen Berlinern an.

Wesel Eine Metzgerei verkauft in ihren Filialen in Wesel und Xanten zu Karneval besondere Berliner Ballen – nicht nur mit Mett. Wie es zu der Idee kam.

Im Karneval ist ja alles möglich – dachte sich auch Metzgermeister Ludger Lemken und hat in diesen Tagen seine närrischen Berliner im Sortiment. Süße Berliner mit Leberkäse, Mett, Blutwurst und Käse. Für 2,99 Euro gibt es diese jecke Mischung noch bis Samstag auch in der Metzgerei an der Brückstraße in Wesel. „Vor zwei Wochen habe ich mit meinem Bruder und meiner Tochter zusammengesessen – und aus dem Bauch heraus hatten wir die Idee“, schmunzelt Ludger Lemken.

Der Bruder hat lange in München gearbeitet, daher stammt das Modell „Leberkäse“. Und die Tochter ist Vegetarierin, also favorisiert sie die Käse-Variante. Im vergangenen Jahr gab es schon die Variante mit Mett, wegen des Blutwurstsonntagszugs in Xanten nun auch die mit Blutwurst. „Das ist ein Spaß“, sagt der Metzger. Der sich aber durchaus gut verkauft. Mindestens 30 Stück gehen jeden Tag über die närrische Theke. Aber ohne Marmelade und Zucker, denn „das wäre zu süß.“

Die Berliner kommen von der Bäckerei Tebarth in Sonsbeck. Die Reaktionen sind unterschiedlich – von Verwunderung bis Begeisterung. „Aber man muss die Kunden ja auch erst mal anfüttern.“ Am Rosenmontag übrigens machen Ludger Lemken und sein Team blau – um sich vom Blutwurstsonntagszug zu erholen…

